Pretemporada de tres dies al Pas de la Casa abans de mesurar-se al Barça

El MoraBanc Andorra continua exercitant-se al Pas de la Casa per preparar la nova temporada. Els d'Ibon Navarro s'enfrontaran a l'FC Barcelona aquest dimecres, en el marc del segon Trofeu Vila d'Encamp, i serà el primer partit amistós que els tricolors disputaran durant la pretemporada. El matx tindrà lloc a les 19 hores al Complex Esportiu d'Encamp i es podrà seguir en directe per Andorra Televisió i Barça TV. D'aquesta manera, es posarà el punt final a l'estada preparatòria de tres dies al Pas. El conseller de Joventut i Esports del comú, Xavier Fernández, s'ha felicitat per la satisfacció que suposa acollir equips de primer nivell a la parròquia, ja que aquesta mena d'estades esportives "ens aporten visibilitat, imatge i solidaritat".

L'estada del MoraBanc Andorra al Pas de la Casa arriba donant compliment a un conveni signat l'any passat entre el comú i l'equip, que aquest any es renovarà per la pretemporada vinent, però que es veurà modificat a conseqüència de la pandèmia. El fet que Encamp hagi estat escollit Vila europea de l'esport 2020 permet que la parròquia pugui acollir altres equips de primer nivell. Tant és així que per les instal·lacions esportives d'Encamp han passat les seccions d'handbol, hoquei i bàsquet del club blaugrana. El conseller ha reconegut que aquest títol implica "responsabilitat i compromís", i també contribueix a promocionar l'esport inclusiu i l'adreçat a la gent gran.

Per la seva banda, el president del MoraBanc Andorra, Gorka Aixàs, ha manifestat que poder entrenar-se a les instal·lacions del Pas "és un privilegi per a qualsevol equip", i s'ha mostrat obert a continuar apostant per Andorra de cara als pròxims inicis de temporada. Un dels fets que ha lamentat és que el partit d'aquest dimecres davant els blaugranes sigui a porta tancada, però ha encoratjat als seguidors a donar suport a l'equip, malgrat que sigui a través de la televisió.

Així mateix, Aixàs ha explicat que aquest "és un any incert" en l'àmbit esportiu, ja que a hores d'ara no se sap com arrencarà la competició. "Toca ser molt prudent quant a la despesa i molt ambiciós quant als ingressos", ha dit. Pel que fa als abonaments, el president ha anunciat que el pròxim 9 de setembre es farà públic el nou funcionament del club amb els aficionats.