Primers indicis de reproducció d'ossos enguany a l'Alt Pirineu

L'equip de seguiment de l'os bru al Pirineu ha confirmat la primera dada de reproducció de la temporada d'un exemplar al Pallars Sobirà, dins l'àmbit del Parc Natural de l'Alt Pirineu. Així, una càmera de fototrampeig va captar a mitjans d'agost una imatge d'una cria d'aquest any a la Vall de Cardós. La fotografia mostra el cadell acompanyat de la seva mare, pujant un dels arbres que estan marcats per atraure els animals i facilitar el seguiment de la població. Es tracta d'una zona on acostumen a reproduir-se les femelles Caramellita i Boavi. Mentre, a la Val d'Aran, entre finals de juny i el mes de juliol, es va observar en diverses ocasions una femella amb dues cries a les valls de Varradòs i Toran.



En total, comptant els naixements que s'han registrat a banda i banda de la serralada pirinenca, es calcula que enguany hi han hagut al voltant de sis reproduccions amb nou cadells nous, tot i que se'n podrien detectar més en els propers mesos. L'any passat, es van registrar deu noves cries de cinc femelles diferents, xifra només assolida abans al 2016 i 2017.