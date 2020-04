Primers tests al personal sanitari

El titular de Salut, Joan Martínez Benazet, ha recalcat aquest dimarts "el bon comportament de l'epidèmia" però ha alertat que "no ens podem confiar", ja que s'han de seguir de manera acurada les recomanacions del Govern per no experimentar un rebrot. La roda de premsa diària ha comptat amb la presència de la doctora en medicina interna i malalties infeccioses, Cristina Royo, que ha recordat en què consistiran els tests massius que s'iniciaran el dilluns vinent a la població i que aquest dimarts ja s'han posat en pràctica amb el personal del SAAS i d'Heliand gràcies a un 'stop lab' ubicat al Centre de Dia del Centre de Salut Mental. En total, s'han fet 215 tests, alguns dels quals han donat positiu i això ha comportat l'aïllament d'aquestes persones. Tal com és sabut, les proves detectaran els anticossos de cada persona davant de la Covid-19 en només quinze minuts i amb una gota de sang extreta d'una punxada indolora en un dit de la mà. Fins al moment, els inscrits ja són 55.500.

L'objectiu, ha recordat, és "avaluar el grau d'immunitat de la població", quantes persones han tingut o tenen el virus, quantes no i quin és el seu nivell de protecció. Això permetrà dissenyar actuacions futures segons dades reals, relaxar les mesures de confinament, aïllar selectivament els casos positius i ser més eficients davant la malaltia per reduir la seva propagació. També permetrà "preparar el nostre sistema sanitari i equipar-nos correctament". Malgrat que s'ha recordat que la prova és voluntària, Royo i Benazet han tornat a fer una crida per assolir el nombre més gran de participació per garantir la validesa de l'operativa. A més, aquelles persones que durant aquest temps de cribratge no es trobin al país, podran fer-se les proves un cop tornin al Principat. Els tests adquirits per Andorra han estat testejats en 187 subjectes abans de ser sotmesos a la prova PCR.

Com que una possible vacuna no sortirà al mercat fins d'aquí a un any i mig, Martínez Benazet ha ressaltat la importància dels tests massius subratllant que també suposaran una oportunitat pel país de cara a la promoció del turisme. El titular de Salut ha reconegut que, a hores d'ara, s'està analitzant com atreure turistes, un cop es normalitzi la situació actual, garantir que el Principat serà un país lliure de contagis per coronavirus i que, a més, s'oferirà la possibilitat als visitants de fer-se les proves PCR un cop hagin passat per la frontera. Una mesura que pel ministre contribuiria a "recuperar la nostra economia".