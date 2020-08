Príncep Benlloch guanya un parc i un nou espai públic

L’ avinguda Príncep Benlloch comptarà aquesta tardor amb un nou espai públic i un miniparc infantil aquesta tardor. El comú d’Andorra la Vella ha adjudicat les obres per a la construcció d’aquestes dues infraestructures a una parcel·la situada al número 41 d’aquesta avinguda. Els treballs, que començaran en breu, han d’estar enllestits en un termini d’unes vuit setmanes i tindran un cost de 158.920 euros, tal com surt publicat aquest dimecres al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA).

Segons informen des del comú, les previsions són que les obres comencin de seguida i el que es farà és tirar un mur que hi ha a l’avinguda Príncep Benlloch i aprofitar per ampliar la vorera per fer-hi un espai públic. Sota de la plataforma d’ampliació de la vorera es farà un petit parc infantil. Es tracta d’una parcel·la de 110 metres quadrats i que el comú ha llogat per un preu de 700 euros al mes. Aquesta acció s’emmarca en els treballs d’embelliment d’aquesta avinguda que la corporació ja va iniciar el passat mandat.