Programa pilot per a ‘corredors turístics’ segurs

Espanya ha aprovat una ordre ministerial que regula l'autorització del programa pilot d'obertura de ‘corredors turístics’ segurs. En aquest cas serà a les Illes Balears, a partir d’aquest dilluns mateix. Aquesta ordre autoritza l'arribada de 47 vols als tres aeroports de les illes amb un màxim total de 10.900 turistes, que partiran des de cinc aeroports alemanys. D'aquests vols, que estan programats entre el 15 i el 30 de juny, 39 arribaran a Mallorca, 7 a Eivissa i només un a Menorca.

L'ordre estableix que la prova d'aquests corredors turístics segurs abans de la reobertura d'Espanya al turisme internacional permetrà "poder comprovar el funcionament del model d'aixecament dels controls temporals de les fronteres interiors i la recuperació de la llibertat de circulació. D'aquesta manera, podrà fer-se amb garanties el seguiment, la identificació i l'aïllament de possibles casos de covid-19, amb un nombre de turistes molt inferior al que previsiblement pot haver-hi posteriorment", afegeix el text.

Els turistes que arribin a partir d’avui a Balears no tindran l'obligació de guardar el període de quarantena, però hauran de tenir els bitllets tant d'anada com de tornada i hauran d'especificar el lloc on s'allotjaran durant un període que no podrà ser inferior a cinc dies. Les companyies aèries hauran d'informar del nombre màxim de places diàries que volen comercialitzar i hauran de facilitar un formulari de salut pública per localitzar els passatgers. Una vegada que el turista arribi a la seva destinació, el personal de Sanitat Exterior serà l'encarregat de dur a terme els controls sanitaris necessaris.