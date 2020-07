Prohibit el ball en la reobertura dels bars musicals

A partir d'aquest dimecres, els pubs podran reobrir fins a la 1 de la matinada iguals que els bars i restaurants. Així ho ha anunciat el Govern en la roda de premsa posterior a consell de ministres, quan ha exposat tot una sèrie de nous protocols sanitaris per la Covid-19 per a certes activitats econòmiques. En aquest sentit, una de les principals novetats és la reobertura dels pubs, on de moment quedarà prohibit el ball.



El portaveu del Govern, Eric Jover, també ha indicat que els balnearis poden tornar a obrir amb un 30% de l'aforament, sempre amb un màxim de 200 persones a l'interior. D'altra banda, "torna el 100% del transport públic amb el seu aforament inicial", ha declarat el portaveu, qui ha subratllat que seguirà sent necessari l'ús de la mascareta i continuarà havent-hi dispensadors de gel a l'interior dels autobusos. Finalment, aquesta flexibilitat per la bona situació de la Covid-19 al Principat, permet el retorn de la lliga Multisegur de futbol amb dues jornades per setmana i amb uns estadis específics i sense públic. "Es faran tests TMA tant a jugadors, com a cos tècnics i a àrbitres per evitar els contagis", ha conclòs.