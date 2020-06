Prohibit ballar a la discoteca

Les discoteques i sales de festa espanyoles podran tornar a obrir a partir d'aquest dilluns però amb noves normes, entre les quals destaquen que l'aforament es limitarà a un terç de la capacitat de l'establiment i que es podrà fer ús de les pistes o zones de ball només per a la instal·lació de taules. Per tant, tot i tractar-se de discoteques, no s'hi podrà ballar, segons publica aquest dissabte el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), que remarca en aquest sentit que sempre que el local disposi d'una pista de ball es podrà utilitzar per instal·lar-hi taules o agrupacions de taules, però no per ballar-hi.

La decisió dona aire a un sector que feia temps que reivindicava que les conseqüències del tancament serien nefastes. "Per desgràcia, aquesta situació està causant la pèrdua de 25.000 llocs de treball i durant les pròximes setmanes la xifra pot augmentar, perquè el 55,3% de les empreses mantenen tots els seus treballadors en un ERTO", explicaven els empresaris de l'organització España de Noche. De fet, la patronal de l'oci nocturn, Spain Nightlife, ha alertat aquest mateix dissabte que la meitat de les 30.000 sales de festa, discoteques i bars musicals del país podrien tancar abans d'acabar l'any si el sector no es reactiva aviat.

Segons recull l'agència EFE, la facturació al sector de l'oci ha caigut en 8.000 milions d'euros a tot Espanya, i les pèrdues econòmiques per a les empreses van des dels 23.000 euros per als petits bars de copes fins als 157.000 euros de les grans sales de festa.

Més enllà de l'oci nocturn, la fase 3 també permet avenços per a l'hostaleria espanyola en general i el món de la restauració en concret, que a partir de dilluns podrà deixar consumir dins els locals sempre que no se superi la meitat de l'aforament permès. A això s'hi suma la possibilitat de consumir a la barra. Ara bé, els clients hauran d'estar separats a dos metres d'altres clients o grups de clients. La idea és que la separació funcioni de la mateixa manera com s'aplicava fins ara a les terrasses que, així mateix, també amplien la capacitat d'ocupació fins al 75%.