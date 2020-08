Prohibit fumar a l'aire lliure sense distància i locals d'oci nocturn tancats a tot l'estat espanyol

El ministre de Sanitat espanyol, Salvador Illa, ha volgut reunir de manera extraordinària les comunitats autònomes aquest divendres per establir algunes mesures homogènies a tot l'estat. Per unanimitat, el ministre ha anunciat que s'han pres les següents decisions: la prohibició de fumar a l'aire lliure quan no es pugui mantenir la distància de seguretat de dos metres; el tancament dels locals d'oci nocturn; el tancament de bars i restaurants a la una de la matinada i l' obligatorietat de mantenir la distància d'1,5 metres a la barra i entre taules, amb un màxim de deu clients per agrupació de taules. En relació a les residències de gent gran, s'haurà de fer PCR a cada nou ingressat i als treballadors que tornin de vacances; i també s'estableix que només un familiar podrà visitar els interns cada vegada i durant una hora. Així, també s'ordena als centres que esglaonin les visites.

En aquesta reunió també s'ha adoptat de manera coordinada, ha subratllat Illa, fer cribatges de grups específics quan hi hagi rebrots –ja sigui en residències, barris, escoles, etc.– i també fer una avaluació de riscos prèvia a la celebració d'esdeveniments. A més, s'ha acordat que comunitats i ajuntaments aplicaran el seu règim sancionador a les persones que beguin alcohol al carrer. A part d'aquestes qüestions obligatòries, s'han pactat tres recomanacions: fer PCR a les residències de gent gran de manera periòdica, limitar les trobades amb gent que no siguin grup estable i que les reunions socials no superin les deu persones.

El ministeri de Sanitat entra en escena, després que les comunitats assumissin el lideratge de la nova normalitat. Ho ha fet amb la declaració d'actuacions coordinades prevista a l'article 65 de la llei de cohesió i qualitat del sistema nacional de salut, després de la reunió del consell interterritorial del sistema nacional de salut. Tot i que en aquest cas no ha sigut necessari, el decret 21/2020, que regula la nova normalitat, va implicar la modificació d'un apartat que també habilitava el ministeri a prendre les mesures "estrictament necessàries" sense previ acord amb les comunitats afectades.

Tal com ha explicat Illa, és la primera vegada en democràcia que s'aplica la declaració d'actuacions coordinades a tot l'estat en matèria sanitària. Així, Illa ha deixat clar que són mesures d'obligat compliment i automàtiques, de manera que en superarien d'altres que hagin pogut prendre comunitats autònomes i hi entrin en col·lisió. Aquest nou pla és el "mínim" exigible, ha indicat Illa, i això no exclou que les comunitats puguin prendre altres mesures, sempre que no vagin en contra de les que s'han pres aquest divendres.

A Catalunya moltes ja s'havien aplicat, tret de la prohibició de fumar al carrer, la qual s’estava estudiant segons va confirmar ahir el departament de Salut, i l'obligació de tancar els bars i restaurants a la 1 de la matinada, sense poder acceptar nous clients a partir de la mitjanit. En aquest cas, el Govern ja va intentar limitar per decret les activitats d'hostaleria i restauració a partir de la mitjanit, però el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va tombar la resolució i la Generalitat va veure’s obligada a fer marxa enrere.



La trobada extraordinària convocada per Illa arriba en un moment d' increment de contagis en diversos punts d'Espanya. Als focus de Catalunya i l'Aragó s'hi han sumat els últims dies la Comunitat de Madrid, el País Valencià i el País Basc, principals responsables que es vagin assolint nous màxims de contagis des del mes de maig. Aquest dijous es van registrar 2.945 infectats en les últimes 24 hores i, tot i que les comunitats han augmentat la seva capacitat diagnòstica, hi ha risc que es pugui descontrolar la transmissió. Amb tot, Illa ha volgut remarcar que la situació actual no és la mateixa que la del mes de març o abril.

Madrid, envoltada de polèmica per la detecció d'asimptomàtics i per la privatització del rastreig de contactes, ha emprès una nova mesura aquest divendres: la setmana vinent farà 6.000 proves PCR aleatòries als barris amb més contagis. La conselleria de Salut enviarà missatges SMS als ciutadans de Carabanchel –dilluns–, Usera –dimarts–, Villaverde –dimecres–, Vallecas –dijous–, Alcobendas –divendres– i Móstoles –dissabte– per convocar-los a una prova voluntària de PCR als centres de salut entre les 10 h i les 20 h. Es tracta d'una pràctica que els últims dies ja s'ha posat a prova en diferents municipis catalans, com Sabadell, Santa Coloma de Gramenet i Vilafranca del Penedès, i que a partir d'aquest dissabte s'estendrà al barri barceloní de Torre Baró. El conseller madrileny Enrique Ruiz Escudero ha assegurat que és "complementària" a l'estratègia de detecció precoç.