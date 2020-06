Prop de 2.000 voluntaris de la Creu Roja es beneficiaran gratuïtament del carnet de soci de l'ACA

L'Automòbil Club d'Andorra (ACA) vol solidaritzar-se amb els 1.934 voluntaris de la Creu Roja que han contribuït a pal·liar els efectes de la Covid-19 durant el temps en què s'ha allargat la crisi sanitària. És per aquest motiu que el president de l'entitat, Enric Pujal, ha anunciat aquest dimecres que l'ACA regalarà per un any sencer el carnet de soci a tots els voluntaris, els quals es podran beneficiar de totes les prestacions i serveis que ofereix l'entitat. Entre els principals avantatges destaca l'assistència en carretera del vehicle, l'assistència a la persona en cas de necessitat mèdica i "tots els serveis de gestoria que ofereix el club", així com els descomptes del carnet de soci, segons ha explicat Pujal.

Per beneficiar-se del regal, els voluntaris s'hauran d'adreçar a la pàgina web de l'ACA, on trobaran un espai específic per donar-se d'alta de manera gratuïta. El president de la Creu Roja Andorrana, Josep Pol, ha encoratjat la tasca dels voluntaris durant tot aquest temps, i ha explicat que, de manera espontània, s'ha fet palesa la voluntat de moltes persones per ajudar durant aquest temps. "Només tinc paraules de reconeixement per aquesta gent que ha volgut donar el seu temps lliure", ha explicat.

Per la seva banda, el titular d'Afers Socials, Habitatge i Joventut, Víctor Filloy, ha reconegut que, en molts moments, "vam haver de calmar grups de voluntaris espontanis que van sorgir", ja que la sortida al carrer d'aquestes persones podia provocar l'efecte contrari a l'objectiu inicial, que era frenar el nombre de contagis. Així, ha assenyalat que "Andorra ha demostrat una vegada més que la seva gent té una capacitat altruista donant el seu temps per ajudar als altres".

Filloy ha reconegut que les prop de 2.000 persones que han contribuït durant aquest temps han acumulat al voltant de 10.000 hores de treball, ja sigui donant suport en la gestió als 'stop labs' o a les residències i hotels habilitats per acollir positius per coronavirus. És per aquest motiu que el ministre ha anunciat que ja s'ha començat a enviar un diploma acreditatiu a aquestes persones per agrair la seva tasca, a l'espera de poder programar un acte oficial de reconeixement. A més, ha explicat que també es treballa perquè els voluntaris amb estudis de medicina i infermeria puguin comptar amb alguna mena de convalidació.