Prop de mig miler de persones han superat el coronavirus

En aquesta ocasió, Salut ha pogut actualitzar les dades sanitàries sense lamentar cap nova defunció. Així el nombre de decessos continua en 45 i fins a 499 persones ja han superat la malaltia. Pel que fa al nombre de casos totals, la xifra se situa en 750, amb 206 pacients actius, dels quals 36 són personal sanitari i cinc són membres dels cossos especials.

A hores d'ara a l'hospital hi ha 16 positius amb 9 pacients a la Unitat de Cures Intensives i tan sols 4 sota intubació i ventilació mecànica. Pel que fa al Cedre, la xifra de malalts es situa en 19, amb 5 positius provinents de Salita i fins a 7 malalts es troben en convalescència. Amb aquestes dades, el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha manifestat que el comportament epidemiològic continua sent "molt bo" i ha reiterat que "aquesta lluita ciutadana responsable està donant bons resultats".

No obstant, el ministre ha demanat que amb les noves excepcions, la ciutadania continua sent responsable perquè el virus encara està present al Principat i s'han de seguir prenent precaucions per evitar un rebrot. En la mateixa línia, ha comentat que s'ha de continuar sent prudents perquè la gran majoria d'epidemiòlegs asseguren que el virus no s'acaba aquí i que, per tant, hi haurà rebrots.