Prop de 5 milions d'euros de despesa per a la zona de la Portalada

El Govern ha aprovat aquest dimecres la licitació dels treballs d'estabilització i protecció de la zona de la Portalada, a la CG1, després del despreniment que va tenir lloc el mes d'agost passat. Segons ha confirmat el ministre portaveu, Eric Jover, les despeses directes associades a la zona durant el 2019 ascendeixen fins als 500.000 euros. Tot i això, aquest import no contempla les despeses indirectes, que són aquelles que tenen a veure amb la vigilància que ha estat duent a terme el Cos de Policia i els treballs constants que estan efectuant els bombers i els responsables dels serveis tècnics del Govern. De cara a aquest any i els vinents, Jover ha anunciat que es preveu una despesa que ronda els 4,4 milions d'euros i que s'haurà d'assumir entre 2020 i 2021 "per acabar d'estabilitzar el terreny i fer totes les actuacions que siguin necessàries".

La licitació contempla, a grans trets, l'estabilització de la part submergida del mur de la parcel·la de la Portalada; el reemplaçament dels ancoratges temporals per uns de definitius; l'estabilització del talús de la zona nord gràcies a la construcció d'una escullera i, per acabar, la col·locació d'un mur pantalla al costat de la carretera que tindrà una alçada d'entre 5 i 9 metres. Els terminis dels treballs són de dotze mesos.

Jover també ha indicat que "donada la urgència per efectuar els treballs, el Govern considera convenient licitar-los abans de l'aprovació dels pressupostos del 2020". Així doncs, ha recordat que el Govern va posant en coneixement de l'asseguradora tota la despesa efectuada, ja que serà ella qui "buscarà les responsabilitats escaients amb l'objectiu que aquests cabals públics quedin rescabalats com més aviat millor".

Eixamplament de la CG5 a Arinsal

D'altra banda, el consell de ministres ha aprovat, a proposta del titular d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, la licitació del projecte per a l’eixamplament de la Carretera General 5 a la seva entrada a Arinsal, a la Massana. La voluntat d’aquesta primera fase d’obra és rectificar el revolt situat a l’alçada del punt quilomètric 0+260, que ha de guanyar espai cap el talús del riu. Els treballs tindran una afectació d’uns 3.000 m2 i 140 m lineals de carretera i es preveuen dos carrils de circulació, una voravia de 3 metres pel costat riu i un carril bici en sentit ascendent.

A més, el consell de ministres ha aprovat, a proposta també de Jordi Torres, la declaració d’emergència per a la contractació dels treballs i serveis necessaris per restablir un pas alternatiu a la carretera de Fontaneda, al punt quilomètric 5,6. Tot i que la titularitat de la via és del comú de Sant Julià de Lòria, és l’executiu qui s’ha de fer càrrec del seu manteniment. Així, en les darreres setmanes s’ha detectat un deteriorament sobtat de la calçada.