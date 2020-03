Prop de 1.700 noves mascaretes casolanes per al Govern

Entre aquest dijous i divendres, MascaretesAndorra ha fet dues entregues al Govern que sumen 1.692 noves unitats de mascaretes casolanes. Fins ara, ja s'han entregat més de 3.700 mascaretes, tal com indica en un comunicat, les quals provenen del conjunt de tallers i ciutadans d'arreu del país que actualment col·laboren voluntàriament amb la xarxa. En aquest sentit, la xarxa de producció continuarà elaborant-ne més i els promotors de la iniciativa han volgut agrair a tothom que està col·laborant.

Les mascaretes van destinades a totes aquelles persones que es troben exposades diàriament a la Covid-19 o a les persones més vulnerables. Tal com han comentat, es confeccionen amb les directrius tècniques i de seguretat que ha facilitat el ministeri de Salut, però no s'utilitzaran per al personal sanitari. En aquest sentit, han recordat que és el mateix Govern l'encarregat de distribuir les mascaretes i si se'n vol adquirir alguna, s'ha d'enviar un correu electrònic a MascaretesCasolanes@govern.ad.