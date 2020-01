Prop de 2.000 persones majors d'edat figuren com a assegurats indirectes a la CASS

La Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) comptava a finals del 2019 amb 1.803 assegurats indirectes descendents entre 18 i 25 anys. El grup correspon a estudiants de cicles superiors que, en comptes d'incorporar-se al món laboral de manera regular i cotitzar per compte propi un cop arribats a la majoria d'edat, continuen formant-se, raó per la qual es mantenen lligats als perfils dels seus tutors. La xifra fluctua al llarg dels anys, augmentant fins als 2.018 al desembre del 2018 i tornant a disminuir al 2017, amb 1.972 assegurats indirectes.

Segons les dades demogràfiques que el departament d'Estadística publica al seu portal web, al 2018 figuraven inscrites als registres de població 5.706 persones compreses en aquest tram d'edat. Això suposa que el 35% de la població d'entre 18 i 25 anys es troba assegurada indirecta i que, per tant, han continuat els estudis més enllà de l'ensenyança obligatòria. El que no diuen les dades és el tipus d'estudi que aquests estan duent a terme, ja que les dades proporcionades per la CASS no es desgranen en funció del tipus de curs. Tampoc consta la localitat dels centres d' estudis, siguin al Principat o a l'estranger.

Durant el curs 2017-2018, un total de 107 alumnes estaven matriculats en alguna de les titulacions que ofereix la Universitat d'Andorra. Els alumnes suposen el 5,3% dels assegurats indirectes de la CASS. Cal recordar que les persones amb més de divuit anys poden estar duent a terme altres estudis superiors dins les fronteres andorranes, com les titulacions de Batxillerat Professional del Centre de Formació Professional d'Aixovall; les de Formació Professional Superior, impartides al Lycée Comte de Foix, o els cursos virtuals oferts per l'Open University La Salle. Tanmateix, és possible que els estudiants hagin repetit algun curs durant l'etapa obligatòria, raó per la qual hagin complert els divuit anys abans de començar els estudis superiors.

Estudiar més enllà dels 25

La CASS compta amb un règim especial per a aquelles persones que continuen formant-se un cop arribat els 25 anys i fins als 30, en tant que ja no poden constar com a assegurats indirectes dels seus tutors. Els números són significativament inferiors a l'anterior règim, constant als registres un total de 97 persones al desembre del 2018. Sobre el total de persones residents compreses en aquesta franja d'edat, la xifra suposa un 1,7% d'estudiants respecte als quals desenvolupen de manera quotidiana un altre tipus d'activitat.