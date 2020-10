Propietaris i gerents de bars llencen un vídeo per demanar el suport de la gent

Propietaris i gerents de bars d’Andorra que s’han unit per defensar la reobertura dels seus establimets o, si més no, més ajudes per poder sobreviure a les mesures restrictives del Govern que els obliga a estar tancats, han llençat un vídeo on demanen el suport de la població. Sota l'etiqueta #forçabarandorra posen de manifest que "la gent és de bars". Aquest sector és un dels que més està patint la crisi i les restriccions.