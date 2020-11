Propietaris de bars es mobilitzaran aquest dilluns per la pròrroga de les restriccions en el sector

Davant la voluntat del Govern d'allargar les mesures restrictives al sector de la restauració, la Unió de Bars ha anunciat possibles mobilitzacions de cara a aquest dilluns per protestar per les restriccions i reclamar un tracte just. Segons explica Andorra Difusió, l'entitat també critica les aglomeracions que estan havent-hi en la inauguració del Poblet de Nadal d'Andorra la Vella, mentre que els seus locals romanen tancats.

Els representants de la Unió de Bars estan decebuts i creuen que el Govern no ha actuat de manera correcta anunciant la pròrroga de les mesures al sector. El vicepresident de l'entitat, Francesc Medina, ha criticat que, tot i haver-hi brots en altres àmbits, "el focus continua sent l'hostaleria" i no es posa atenció a les aglomeracions que es formen als supermercats o al transport públic.

La idea de la Unió de Bars és sortir al carrer amb les famílies si no canvia la situació i no s'anuncien ajudes per part del ministeri d'Economia.