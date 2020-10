Pròrroga d'una setmana de les mesures restrictives

El Govern, al no baixar la taxa de reproducció per sota d'1, ha decidit prorrogar les mesures decretades fa dues setmanes per tal de disminuir les interaccions socials. Per aquest motiu, des de l'executiu s'està analitzant la situació per veure si s'ha de prendre alguna mesura pel sector econòmic més afectat per aquestes restriccions, com poden ser els bars i restaurants.

En la mateixa línia, Benazet ha explicat que els propietaris dels bars, rebran un correu on es demanarà que ells i els treballadors passin pels 'stop labs' a fer-se les proves diagnòstiques. "No creiem que entre el personal trobem gaires infectes i demanem que puguin anar a cribrar-se durant la propera setmana". Aquesta crida, tal com han assenyalat des de l'executiu, no és extensible als restaurants.

D'altra banda, també s'ha incrementat la capacitat de cribratge als 'stop labs' i demanen a les persones que hagin tingut interaccions socials i aquells que retornen al país que utilitzin el telèfon 821 955 per demanar una cita i fer-se una TMA. "Com més persones es cribrin millor", ha indicat el ministre, qui ha afegit que Andorra és el segon país del món en nombre de proves per habitant.

A més, després de peticions de diversos ciutadans per no poder-se desplaçar fins a l''stop lab', el Govern habilitarà a mitjans de la setmana un 'stop lab' mòbil dedicat als vianants, el qual anirà rotant per les diferents parròquies perquè la gent hi pugui anar a peu. La primera parada serà a Encamp i estarà disponible entre 8 i 10 dies aproximadament. Benazet ha explicat que s’inicia a la parròquia encampadana perquè és on hi ha més aules aïllades. Finalment, el ministre ha volgut remarcar que de moment no s'han trobat amb cas de reinfecció, però que des d'un aspecte científic, és possible que passi amb infeccions més lleus.