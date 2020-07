Protecció Civil alerta que el perill d'incendi molt alt es pot estendre al centre del país

Protecció Civil ha anunciat a través de les xarxes socials que la zona sud del país es troba en perill d'incendi molt alt i la resta del país fins a 1.500 metres en perill alt degut a les altes temperatures dels darrers dies i també a la falta de precipitacions. "És evident que si continuem amb aquestes temperatures, pot ser que demà aquesta zona en perill molt alt d'incendis s'acabi estenent cap a zones del centre el país", ha declarat el director del departament de Protecció Civil i Gestió d'Emergències, Cristian Pons, qui ha afegit que s'anuncien dies assolellats amb poques precipitacions amb tan sols algun fenomen tempestuós dissabte a la tarda.

De fet, tot sembla indicar que no hi haurà variacions a nivell de precipitacions ni de temperatures i "ens mourem amb un temps calorós i amb temperatures altes". Per tant, en aquestes zones amb perill d'incendi molt alt se suspenen les enceses de foc, el llançament de coets i es precinten les zones de barbacoa, tal com ja va fer aquest dimarts el comú de Sant Julià de Lòria com a mesura de precaució, ja que "al sud del país és on més acostuma a passar". Tot i així, amb aquest nivell de risc encara no hi ha una vigilància forta sobre el terreny i no és fins al nivell extrem quan es preveuen restriccions a les zones forestals amb un control i vigilància important dels serveis de circulació i dels banders.

De moment, només la parròquia laurediana és la què s'ha vist afectada però Pons ha declarat que estan comprovant cada dia el butlletí d'incendis forestals i la informació del servei meteorològic per veure com avança tot plegat. En aquesta línia, ha demanat a la ciutadania que estigui pendent sobretot de l'evolució que hi pugui haver de cara el cap de setmana amb nous avisos perquè si dijous o divendres pugen molt les temperatures "caldrà informar la gent que s'amplien les restriccions a certs llocs".