Protecció Civil fa 21 intervencions el 2019, destacant la de la Portalada

El departament de Protecció Civil ha dut a terme aquest 2019, 21 intervencions, una xifra que es troba en la mitjana d’anys anteriors, quan se situava entre les 20 i les 25. Entre aquestes actuacions, el director del departament, Cristian Pons, ha volgut destacar l’esllavissada de la Portalada, l’onada de calor de finals del mes de juny i la llevantada del mes d’octubre. Tal com ha manifestat el responsable de Protecció Civil, successos com el que va succeir l'estiu a Sant Julià de Lòria permet els equips que hi han d’intervenir “restablir i reflexionar sobre els procediments establerts en els plans d’emergència”, que han de derivar de la llei de protecció civil i que, encara que no estan aprovats, ja s’apliquen. En aquest sentit, també ha aprofitat l’acte de balanç de l’activitat de Protecció Civil d’aquest 2019 per reivindicar que s’aprovi la llei. Sobre aquesta aprovació, el ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, que també estava present a l’acte li ha exposat que la comissió legislativa ja hi treballa, amb la qual cosa el 2020 aquest text podria veure la llum.



Pons ha destacat que el departament de Protecció Civil centra les seves accions en la formació, la prevenció i la intervenció. En aquest sentit, de les 21 activacions que han registrat aquest 2019 cal destacar que deu han estat derivades de riscos naturals. Ha detallat que els riscos naturals són, de fet, un dels principals perills al país. Així, ha concretat que es tenen identificades “certes zones complicades” i que s’intenta seguritzar-les al màxim i estar “preparats” en cas que s’hi hagi d’intervenir. Tal com s’ha esmentat, Pons ha destacat tres de les intervencions que han hagut de fer aquest any i en el cas de la Portalada també ha subratllat que a nivell operatiu va servir per “millorar el contingut del pla especial de riscos geològics" i ha detallat els cinc nivells d’actuació que es van establir en funció del risc d’esllavissada. Quant a la llevantada, ha explicat que va servir per provar el sistema d’alertes amb les estacions mesuradores instal·lades als diferents cabals dels rius i quant a l’ onada de calor, ha emfasitzat la coordinació de tots els actors implicats per prendre les mesures necessàries per evitar certs riscos com els incendis forestals. En aquest sentit, ha indicat els canvis que s’han fet en el mapa Sarif per afinar encara més la informació sobre els risc de foc.



Un altre aspecte que s’ha destacat durant la presentació del balanç 2019 és que s’han multiplicat per 15 en els darrers deu anys els dispositius preventius que s’han de dur a terme per diferents esdeveniments. Aquest 2019 han arribat a 77, 55 dels quals relacionats amb esdeveniments esportius. En aquests esdeveniments, ha dit Pons, és bo que hi siguin membres de Protecció Civil “per garantir la coordinació i la seguretat dins els dispositius de seguretat”.



Quant a la formació, des del departament s’ha incidit en la feina que es fa a les escoles per incidir en la conscienciació entre els infants en el coneixement dels riscos i com fer-hi front. Entre les novetats d’aquest curs, ha destacat la cap d’àrea Iolanda Font, hi ha tallers pràctics de nivologia que intenta explicar als escolars com actuar davant una allau.



Tal com s’ha esmentat, l’ aprovació de la llei de protecció civil és un dels reptes del departament, ja que tal com ha detallat Pons serà el marc que establirà, entre d’altres aspectes, com s’estructura el departament, com es regulen les intervencions o els diferents plans especials i d’emergència. De totes maneres, el responsable de Protecció Civil ha subratllat que ja s’estan anticipant a aquesta aprovació i tenen “bastant avançats” tots els plans de prevenció.



Durant l’acte s’ha fet un homenatge a l’antic responsable de Protecció Civil, Francesc Areny, que s’ha jubilat. Rossell ha tingut paraules de reconeixement a la seva feina i Areny ha subratllat la col·laboració que ha tingut de moltes persones.