Prova pilot per a un sentit únic al carrer Sant Andreu de la capital

El comú d'Andorra la Vella posarà en marxa aquest dimarts, 4 d'agost, una prova pilot per fer de sentit únic el carrer Sant Andreu, el vial que connecta els carrers Bisbe Príncep Iglesias i de la Creu Grossa amb l'hospital Nostra Senyora de Meritxell. Amb els canvis, els vehicles podran anar pel carrer Sant Andreu en direcció al centre sanitari però, en canvi, estarà prohibit circular-hi a la inversa, és a dir, en direcció a Andorra la Vella.

Aquesta reordenació del trànsit implica el trasllat de la parada 'Hospital' del bus comunal. Els usuaris que es dirigeixin al centre hospitalari hauran de baixar a la parada situada a l'avinguda Doctor Mitjavila, ja existent, i utilitzar l'ascensor que els deixa a la plaça de l'hospital. Això implica l'anul·lació de la parada habilitada fins ara al carrer Sant Andreu.

Tal com informen des del comú, la prova pilot es pren com a mesura de pacificació del trànsit als carrers Príncep Iglesias i Creu Grossa, un carrer residencial que, darrerament, ha esdevingut una via amb "una elevada afluència de vehicles que circulen a alta velocitat", constata la corporació comunal. L'acció, a més, es complementa amb la construcció, ara fa uns dies, d'un pas de vianants amb elevació, adaptat a una accessibilitat universal al carrer de la Creu Grossa, número 3.