Proves ràpides de coronavirus sense baixar del cotxe

El Servei Andorrà d'Atenció Sanitària (SAAS) ha informat a través de les xarxes que aquest mateix divendres ja s'han començat a fer les proves ràpides per saber si una persona té la Covid-19 que permeten que es puguin fer les analítiques sense que la persona hagi de baixar del cotxe. Això permet que aquestes persones no es barregin amb altres i que, per tant, el risc de contagi sigui menor. Des del SAAS recorden però, que es tracta de proves programades.



Aquestes persones que es poden dirigir a aquest punt que s'ha habilitat a l'exterior de l'hospital, i on hi ha personal recollint les mostres degudament protegit, està pensat per a aquelles persones que presentin simptomatologia lleu i que se sospiti que poden estar infectades per la Covid-19. Cal recordar que tal com ha anunciat aquests dies el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, a banda d'habilitar aquest punt de control a l'exterior del centre hospitalari també es treballa en un punt intermedi de control que entrarà en funcionament en breu.

Ja s'estan fent les recollides de mostres per la prova de PCR des de dins dels 🚗. Recordeu que les proves són programades. pic.twitter.com/8LvrdB8FEH — SAAS (@saasandorra) March 20, 2020