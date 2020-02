Els Pujol acusen Cierco de falsificació de documents per portar-los a la Fiscalia Anticorrupció

La família Pujol ha presentat un escrit al jutjat central d'instrucció número sis de Madrid on s'indica que Higini Cierco, en connivència amb el comissari José Villarejo, van obtenir il·lícitament documentació sobre els comptes que havien tingut a Andbank i que els van falsificar per posteriorment entregar-los a la Fiscalía Anticorrupció espanyola.

L'escrit, signat per l'advocat de Jordi Pujol Ferrusola, indica que “el 31 de març de 2017 va comparèixer Higini Cierco Noguer, assistit pel lletrat Francisco Javier Iglesias Redondo, amb l'objectiu d'aportar documentació bancària d'Andbank relacionada amb la família Pujol, així com un document intern, tipus power point, que pel seu contingut pertany a una entitat bancària en oferir informació per a inversions 'offshore'. Entre la documentació que el Ministeri Fiscal acompanya en el seu escrit, aportada per Higini Cierco Noguer, s'hi trobaven diferents certificats expedits per Andbank, i en particular la 'còpia d'un certificat expedit per Andbank de 9 de juliol de 2014 referit al compte bancari denominat AN84800', on consta que fins el 20 de desembre de 2008 l'únic titular va ser Jordi Pujol Ferrusola, i a partir d'aquesta data van ser titulars amb firma indistinta del mencionat compte Jordi Pujol Ferrusola i Anna Vidal Maragall”.

El text destaca que Andbank i BPA eren entitats independents sense cap vinculació perquè Cierco disposés per via ordinària d'extractes dels Pujol a Andbank i el banc afectat no li va passar cap informació a Cierco. Més enllà de l'obtenció il·lícita s'exposa que els documents es van modificar per falsificar-los. Per exemple “el certificat de 9 de juliol de 2014 respecte al compte bancari denominat AN84800 es va revelar com fals, podent haver estat fabricat 'ex profeso' per mirar de vincular Anna Vidal Maragall (esposa d'Oriol Pujol Ferrusola) amb el seu cunyat Jordi Pujol Ferrusola, per així atribuir al marit d'aquesta un rol, almenys de testaferro, i sempre amb l'objectiu de qüestionar el contingut de la declaració judicial prestada anteriorment pels membres de la família Pujol-Ferrusola”. Els Pujol aporten els documents entregats per Andbank a la Batllia com a prova per demostrar que la documentació que Cierco va entregar a la Fiscalia per incriminar els Pujol havia estat falsificada. "Mitjançant aute de 17 de maig de 2017 la secció d'Instrucció Especialitzada de la Batllia d’Andorra va comunicar al Jutjat Central d'Instrucció núm. 5 (CRI núm. 3600147/2014) que en data 10 de maig de 2017 Andbank comunica per carta que arran de les notícies aparegudes en els mitjans de comunicació ha portat a terme una investigació interna i confirma la resposta als requeriments d'aquesta Batllia de 9.3.2015, en el marc de l'execució de la comissió rogatòria 3600147/2014, segons la qual respecte al compte AN84800, en tot moment l'únic titular ha estat Jordi Pujol Ferrussola. Confirmen, llavors, que Anna Vidal Maragall mai ha estat cotitular d'aquest compte”.

La documentació modificada “juntament amb una altra informació transmesa per part d'Higini Cierco a la Fiscalía Anticorrupció en relació a que Marta Ferrusola, mare de Jordi Pujol Ferrusola, “va fer servir l'estructura oculta d'Andbank per moure 30 milions d'euros després que els diners de la família hagués estat transferit a la BPA” (Document núm. 161) va provocar que la Fiscalia Anticorrupció accionés tots els ressorts processals en aquesta direcció”.

L'escrit també explica que “les diligències prèvies núm. 2000771/2016 seguides davant la secció d'instrucció núm. 2 de la Batllia d’Andorra han permès conèixer que José Manuel Villarejo Pérez, almenys durant els anys 2014 i 2015, es va concertar amb Higini Cierco Noguer, propietari de la Banca Privada d’Andorra (BPA), per obtenir informació bancària sobre la família Pujol-Ferrusola. Les notes informatives que acrediten aquesta activitat per part de José Villarejo Pérez, redactades en data 1 de juliol de 2014, 4 de juliol de 2014, 21 de desembre de 2014 i 20 de gener de 2015, van ser reconegudes per ell com a pròpies davant el notari de Madrid D. José Manuel Senante Romero en data 2 de setembre de 2016 i aportades per Higini Cierco a la secció d'instrucció núm. 2 de la Batllia d’Andorra, oferint-se el citat Villarejo a Cierco amb l'objectiu de prestar la seva col·laboració amb les autoritats andorranes i espanyoles en relació a les anomenades 'notes informatives' l'autoria de les quals reconeix”.

El text conclou que “en definitiva, la realitat processal ha permès conèixer que qui presumptament van fer investigacions extrajudicials respecte de documentació íntima i confidencial i van elaborar 'ex profeso' informació mercantil falsa per imputar la comissió de delictes van ser Higini Cierco i José Villarejo Pérez, qui va reconèixer davant notari ser l'autor de les notes informatives la còpia de les quals s'adjunta i haver-les lliurat”.



Incursions a casa de Jordi Pujol Ferrusola

Jordi Pujol Ferrusola demana en l'escrit poder-se personar com a acusació particular en la causa que s'està investigant contra les actuacions de l'anomenada policia patriòtica. Un dels punts més destacats per avalar aquesta petició és la denúncia de l'entrada al domicili de la seva exdona.

“L'existència de tres entrades al domicili de l'exesposa de Jordi Pujol Ferrusola al carrer Moneders de Barcelona el mateix dia 27 de febrer de 2013. El 27 de febrer de 2013 es van fer tres entrades a la casa del carrer Moneders de Barcelona en la qual aleshores hi vivien la filla petita i l'exdona de Jordi Pujol Ferrusola: a las 2.30 hores de la matinada, a les 5.45 hores de la matinada, i a les 15.30 hores”.

Afegeix que, a més, no s'ha sabut res més d'aquests fets. “D'acord amb les denúncies realitzades per la filla petita de Jordi Pujol Ferrusola, ella mateixa es trobava a l'interior de l'habitatge juntament amb altres persones i va ser qui va donar l'avís als Mossos d’Esquadra, que es van personar a l'habitatge i van fer presa d'empremtes dactilars pel seu posterior anàlisi.

Després de preguntar als agents de Mossos d’Esquadra que s'havien personat al domicili per fer la presa d'empremtes dactilars, Jordi Pujol Ferrusola va ser informat que havien estat enviades a la Guàrdia Civil i a la Policia Nacional perquè fossin creuades amb les seves bases de dades i que la resposta que van rebre va ser que es tractava d'unes empremtes “especials”.

Resumeix que “els fets que mitjançant aquest escrit es relaten poden ser constitutius de delictes de falsedat en document mercantil, violació de domicili, denúncia falsa i altres que la investigació pugui evidenciar i amb indicis executats per la organització criminal investigada en aquest procés”.