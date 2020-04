Punts per tot el país per fer-se els tests d'anticossos

A finals d'aquesta setmana vinent, haurien de començar a fer-se els tests d'anticossos a la població andorrana. Tal com va anunciar el Govern, s'habilitaran 'Stop Labs' a diferents punts del país perquè la gent pugui anar a fer-se la prova amb cotxe o caminant, sempre amb cita prèvia.

En aquest sentit, a falta de la confirmació oficial del Govern, sembla que s'habilitaran diferents espais a totes les parròquies. A Andorra la Vella es faran a l'aparcament vertical del Prat de la Creu i al Centre Congressos. De la mateixa manera, a Escaldes-Engordany també s'habilitaran dos espais: un serà a l'aparcament d'autobusos del Prat Gran amb deu punts i l'altre serà el pavelló. Aquest darrer anirà destinat a aquelles persones que vagin a fer-se la prova caminant.

Pel que fa a Sant Julià de Lòria, els espais habilitats seran a l'aparcament del Prat Nou on hi haurà set punts amb catorze carpes, una de les quals estarà destinada a vianants. Segons va indicar el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, la parròquia laurediana també seria el punt on els transfronterers es podran fer els tests. En aquests moments però, aquests no es poden inscriure a la plataforma que va crear el Govern per demanar cita, i tot apunta que hauran de demanar hora a través d'una trucada al ministeri d'Interior.

D'altra banda, a Encamp s'habilitarà l'aparcament del Funicamp destinat a aquelles persones que vagin a fer-se la prova amb cotxe i la sala de festes del poliesportiu serà l'espai on s'adreçaran els vianants. Quant al Pas de la Casa, els que vagin amb vehicles hauran d'anar a la planta -8 de l'aparcament del poliesportiu i els que vagin a peu ho faran al Centre Esportiu.

Pel que fa a la Massana els vianants es dirigiran a la sala la Closeta i els vehicles al camp de Santa Caterina. Finalment, a Ordino s'habilitarà l'aparcament cobert de Prat de Call on també hi haurà un punt per a vianants, i a Canillo l'espai escollit serà l'aparcament del Prat del Riu. A més, Benazet també assegurar que hi hauria diferents unitats mòbils per a desplaçar-se als domicilis i poder les proves a aquelles persones amb mobilitat reduïda o que per alguna circumstància, no es poden moure de casa.