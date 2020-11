"Si per la Puríssima seguim igual haurem de prendre mesures una mica més fortes"

Un centenar de persones han respost, aquest divendres a les 10 del matí, a la convocatòria espontània organitzada per les xarxes socials per concentrar-se, un al costat de l'altre per respectar la distància de seguretat, davant l'edicifi del Govern per protestar per les mesures que afecten la restauració. L'acte ha començat com el dia, fred, però a mesura que s'ha anat afegint gent i que han anat trobant les complicitats dels conductors, sobretot de camionetes i camions, que circulaven per Prat de la Creu i feien sonar el clàxon davant dels manifestants, la protesta s'ha anat animant.



Durant la mitja hora que ha durat l'acte, els assistents han intercalat els aplaudiments, el so que provoca agitar les claus i una consigna: "Volem treballar, no volem almoina", en alusió a les ajudes públiques que consideren insuficients. Una de les manifestants, Pilar González, que treballa en un restaurant familiar d'Ordino, resumia així el tarannà de la resta de concentrats: "Estem aquí per donar suport a tota la gent de l'hostaleria que ho està passant malament. Les ajudes són insuficients, no volem almoines i no volem acomiadar gent perquè tothom té família. Volem treballar. No som el focus dels contagis, ja hem vist que a moltes botigues no es controla l'aforament. Ja fa un mes que estem tancats i no volem seguir així", ha argumentat.



Els restauradors esperen que l'administració flexibilitzi les mesures restrictives pel pont de la Puríssima: "Tenim l'esperança de treballar pel pont i estem esperant a veure si això milora, però si no podem treballar hi haurà molts llocs que hauran de tancar". I amenacen amb incrementar la intensitat de les protestes si no hi ha un gest per part del Govern: "Estem aquí gràcies al whatsapp però veurem a veure què passa a partir d'ara. Imgino que si no ens deixen treballar per la Puríssima haurem de prendre mesures una mica més fortes, perquè no podem seguir així".



La concentració de protesta ha acabat a dos quarts d'onze sense que cap representant del Govern hagi baixat a parlar amb els manifestants.

651x366 Concentració de protesta de la restauració davant de Govern. / FA Concentració de protesta de la restauració davant de Govern. / FA

651x366 Concentració de protesta de la restauració davant de Govern. / FA Concentració de protesta de la restauració davant de Govern. / FA

651x366 Concentració de protesta de la restauració davant de Govern. / FA Concentració de protesta de la restauració davant de Govern. / FA