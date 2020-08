La Purito també queda aparcada

Joaquim 'Purito' Rodríguez anunciava el passat 21 de juliol que la marxa cicloturista a la qual dona nom, La Purito 2020, s'havia vist obligada a limitar la participació a 1.800 participants per donar compliment a les mesures establertes per les autoritats sanitàries. Finalment, l'exciclista ha anunciat aquest dilluns l'anul·lació definitiva de l'esdeveniment per a l'edició d'enguany perquè des de Salut s'obliga a limitar les inscripcions a 500 participants.



Segons Purito, aquest ha estat el principal motiu pel qual s'ha decidit anul·lar la cursa, ja que des del seu punt de vista és injust haver de triar quins corredors participen i quins es queden fora. A més, ha recordat que la majoria de persones que participen a La Purito són de fora d'Andorra, i molts d'ells "ja estaven al país per a fer la prova". Tot i l'anunci, Purito ha explicat que es continuarà treballant "per fer la marxa més gran", i que pel 2021 compti amb els mateixos patrocinadors, i amb el suport d'Andbank, per fer una cursa "més segura". A hores d'ara però, l'exciclista no ha confirmat que l'edició del 2021 se celebri en les mateixes dates que les darreres edicions, al llarg de la primera setmana de setembre, i quin serà el format que s'estructurarà.



L'organització ja havia treballat durant aquestes setmanes amb un protocol encaminat a respectar la situació actual. Entre les principals mesures, s'havia establert l'obligatorietat de l'ús de la mascareta, s'havien reduït els avituallaments i també s'havia modificat la sortida de la marxa, fent-la més esgraonada per tal d'evitar aglomeracions. Per tant, readaptar altra vegada la cursa amb un aforament encara més baix, era pràcticament impossible. "Ho fem pensant en el bé de tothom, per nosaltres, pels participants i pel país", ha indicat Purito.

Malgrat que no s'han quantificat les pèrdues, "és obvi" que hi ha. Tot i això, l'exciclista ha deixat ben clar que es retornarà el 100% de les inscripcions a aquelles persones que ho desitgin, mentre que qui vulgui continuarà endavant rebrà al seu domicili el mallot commemoratiu de la marxa, així com obsequis de La Purito. El que està clar és que "han sigut cinc anys molt bons, però esperem que no sigui l'últim".

Per la seva banda, el sotsdirector general banca país d'Andbank, Josep Maria Cabanes, ha manifestat que, com a espònsors, "estem molt orgullosos pel que heu aportat al país amb la prova i amb tots els esforços que heu fet per tirar aquesta edició endavant", tot reconeixent que s'espera un "rebrot important" de Covid-19 arreu. Així, el que més s'ha de valorar, segons Cabanes, és l'explicació transparent que ha donat l'organització donant resposta a tots els inscrits.