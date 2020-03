Quarantena obligatòria de 14 dies per als que arribin de l'estranger

El Govern ha anunciat l’entrada en vigor d’un decret que obliga a mantenir en aïllament domiciliari, durant 14 dies, les persones que arriben de l’ estranger. Segons ha explicat el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, “aquesta era una mesura que ja s’estava aplicant però fins ara no estava estipulada”. En aquest sentit, l’equip de metges i infermers cubans que han arribat al país per reforçar el sistema sanitari andorrà no hauran de passar l’aïllament ja que, segons el ministre, “hi ha una excepció en el decret per al personal sanitari que ve a ajudar; se’ls hi farà la prova de PCR directament”.

Pel que fa a l’actualització de nombre de contagis, el ministre ha manifestat que no han arribat nous resultats i la xifra es manté en 334 positius, 322 dels quals són casos actius. Han ingressat dos pacients més a l’UCI i passen de 9 a 11 les persones amb Covid-19 que es troben a la Unitat de Cures Intensives. Pendents de resultats a l’hospital n’hi ha 7 i al Cedre, un total de 8 persones. A més, Martínez Benazet ha aprofitat la compareixença per manifestar la mort d’una persona del Cedre que estava ingressada a l’hospital i que ha mort en les darreres hores. En nom del Govern ha donat el condol i ha manifestat la seva empatia “en un moment en el qual l’aïllament domiciliari fa difícil la gestió de l’enterrament”. Sobre la seva situació particular, el màxim responsable de la cartera de Salut ha confessat que està començant a mostrar símptomes de la Covid-19. De moment, “és com si tingués una grip, així que seguiré fent les meves tasques des de casa”, ha dit.

Pel que fa a l’evolució de la malaltia, el ministre ha avançat que “les corbes del servei d’epidemiologia són esperançadores” i ha afegit que “encara estem creixent però d’una forma continguda, gràcies als esforços de la població”. Martínez Benazet ha admès que “fa una setmana estava molt més preocupat, ara ens anem infectant de forma ordenada i lenta i això és un èxit”. En relació amb això, també ha confirmat que “no hi ha previsió de quan començarà a baixar la corba malgrat que estem veient que el nombre de casos nous s’ha estabilitzat molt”. Ha insistit que “és una epidèmia especialment dura i el virus va muntant; al sud d’Europa ha arribat d’una forma més agressiva”.

El ministre Martínez Benazet ha explicat que “s’està muntant tota l’operativa per ampliar als pacients lleus, i el més aviat possible, l’ assaig clínic dirigit per l’epidemiòleg Oriol Mitjà”. D’altra banda, també ha detallat que aquells familiars que conviuen amb un positiu i han mostrat símptomes, podran tramitar la seva baixa laboral a través del seu metge de capçalera o al Centre d’Intervenció del Coronavirus (CIC) després d’haver-se inscrit al registre virtual de coronavirus habilitat pel Govern, on, de fet, ja s’han registrat al voltant de 1.600 persones. En aquest sentit, ha puntualitzat que “fer a aquestes persones la prova de PCR seria malmetre un recurs, ja que se’ls considera directament positiu si han estat en contacte amb un positiu”.