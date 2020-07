Quatre nous casos eleven a 29 els positius per Covid-19 al país

Quatre nous casos de covid-19 relacionats amb el focus de l’obra d’Escaldes-Engordany. Aquestes són les xifres que ha fet públiques aquest dilluns el ministeri de Salut. D’aquesta manera, i després que divendres s’informés que el total de persones amb la malaltia activa s’elevava a 25 aquest, aquest dilluns les noves dades deixen el total en 29. Es tracta, en tots els casos, de persones que es troben a casa seva amb afectació lleu o asimptomàtiques.

Tal com informen des de l’executiu, aquests quatre positius han estat diagnosticats a través de les proves que s’està fent als contactes dels primers contagiats i, per tant, es tracta de persones que ja es trobaven en aïllament domiciliari. A més, se segueixen fent enquestes epidemiològiques a tots els afectats.



Amb aquestes noves xifres el total de casos registrats al país des de l’inici de la crisi sanitària s’eleva a 884, dels quals 803 estan recuperats. Les defuncions es mantenen, des de fa més d’un mes ja que la darrera mort va ser el 16 de juny, en 52. Cal destacar, també, que no hi ha cap professional de la salut malalt.