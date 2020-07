Quatre detinguts en una operació contra el tràfic de drogues

En les darreres hores, i en el marc d’una operació judicialitzada de lluita contra el tràfic d’estupefaents, el Cos de Policia ha procedit a la detenció de quatre persones; tres homes (23, 37 i 43 anys) i una dona (34 anys) residents. Segons explica el mateix cos d'Ordre en un comunicat, la investigació ha permès, el segrest de petites quantitats de cocaïna, metamfetamina i èxtasi, dues bàscules de precisió i diferents estris que serien utilitzats per a la venda al detall de la droga.



Les detencions practicades aquest dimecres se sumen a les de fa tot just sis dies, i també en el marc d’una operació judicialitzada de lluita contra el tràfic d’estupefaents, el Cos de Policia va procedir a la detenció de tres persones; dos homes (27 i 25 anys) i una dona (55 anys) residents. La investigació va permetre el segrest i comís de 55 grams de cocaïna preparats en 52 dosis de poc més d’un gram per a la venda al detall, 26 grams de pasta de cocaïna, dues bàscules i altres estris que serveixen per a confeccionar els embolcalls de droga.