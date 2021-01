Quatre nous positius de Salita, traslladats al Cedre

La planta Covid del Cedre acull des d'aquest diumenge quatre residents més de Salita que han donat positiu les darreres hores, de manera que en total ja en són nou els pacients que hi ha en aquesta planta del centre sociosanitari públic, informa el Servei Andorrà d'Atenció Sanitària ( SAAS). Dels quatre nous casos de Salita, tres procedeixen del brot dels dinars familiars nadalencs i un quart d'origen desconegut que ja estaven aïllats a les respectives habitacions abans de ser traslladats, segons fonts properes al centre.

Els casos actius han tornat a baixar aquest diumenge per sota dels 600. Així, actualment n'hi ha 591, 28 menys que aquest dissabte. Pel que fa a l'hospital Nostra Senyora de Meritxell, hi ha un total de 25 pacients ingressats per coronavirus, un menys que aquest dissabte. Així, n'hi ha 21 a planta d'hospitalització i es mantenen els 4 de la Unitat de Cures Intensives (UCI), un dels quals amb ventilació mecànica.

Segons informa el Govern, aquest diumenge s'han registrat 26 nous casos de coronavirus a Andorra. Així, la xifra total de positius des de l’inici de la pandèmia de coronavirus SARS-CoV-2 al Principat és de 8.192 persones, 7.335 dels quals corresponen a la segona onada. El total de defuncions fins a la data es manté en 84.

Finalment, pel que fa a la població escolar, 3 aules (-5) estan sota vigilància activa –1 total i 2 parcial– i 22 (-1) en vigilància passiva.