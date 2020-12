Què comporta que Andorra s’integri a l’Alt Urgell?

El pla de desescalada a Catalunya, que va començar el dilluns 23 de novembre, ha patit un alentiment per la decisió de no fer el primer canvi de fase quan era inicialment previst, dilluns 7 de desembre, a causa dels indicadors sanitaris. Aquesta planificació en té una de paral·lela que preveu autoritzar la mobilitat per a les dates assenyalades de les festes de Nadal, però que el Govern català també avisa que estarà condicionada per l'evolució epidemiològica. Una evolució que té una tendència a l'alça de positius detectats i de velocitat de contagi que podria fer variar les mesures previstes. En funció de l'evolució de les dades epidemiològiques i sanitàries, dilluns vinent 21 de desembre, Catalunya hauria de passar al segon tram de desescalada, tot i que amb les dades actuals, i la tendència negativa, podria ser que les autoritats catalanes decideixin que es manté el primer tram.



A dia d'avui, però, l'assimilació, en principi a partir d'aquest divendres, d'Andorra a l'Alt Urgell fa que la mobilitat es regeixi per la normativa que afecta ara mateix la comarca fronterera. A partir de la setmana vinent, i durant els dies feiners, hi ha lliure mobilitat per Catalunya. Tant aquest cap de setmana com els següents, però, aquesta llibertat de desplaçaments es limita a viatges entre l'Alt Urgell i Andorra. Durant tota la setmana hi ha toc de queda nocturn.

Si a partir de dilluns Catalunya continua en el tram actual, en aquest escenari, bars i restaurants poden obrir entre les 6 del matí i les 21.30 h. El text final del DOGC no recull la condició que limitava l'activitat a només servir sopars a partir de les 18h i permet l'activitat normal fins a l'hora límit. A més de l'aforament, també s'estableix un màxim de quatre persones per taula tret que siguin grups bombolla.

Activitats recreatives. Continuen oberts els parcs infantils fins a els 20h i es mantenen tancats els espais infantils interiors, les festes majors, els bingos, els casinos i les sales de joc. Pel què fa als comerços, poden obrir els establiments de més de 800 metres quadrats, que podran disposar de tot l'espai amb un aforament del 30%. Es manté aquest mateix límit per als comerços de dimensions més petites. Els centres comercials poden obrir amb el 30% d'aforament.

Si a partir de dilluns, les autoritats decideixen avançar al següent tram de desescalada, les mesures pel què fa a la mobilitat seguirien sent les mateixes: lliure circulació entre setmana i confinament perimetral comarcal -entre Andorra i l'Alt Urgell- els caps de setmana. Aquesta fase preveu una ampliació de l'aforament interior a bars, restaurants i comerços fins el 50%. I en l'àmbit de la cultura, fins el 70%.



Així doncs, amb l'assimilació a la comarca catalana s'obre la porta al turisme per rebre visites alt urgellenques els caps de setmana i de la resta de Catalunya entre setmana.

Preguntes clau

Quan s'aixecarà el toc de queda?

No està previst aixecar el toc de queda en cap dels trams, tot i que el Govern català sí que valora endarrerir-lo puntualment per Nadal. Es flexibilitzarà fins a la 1.30 h les nits de Nadal i de Cap d'Any, mentre que a la nit de Reis es permetrà la mobilitat nocturna fins a les 23 h.

¿Ens podrem desplaçar per Nadal?

Sí, el pla de Nadal preveu que e l 25 i 26 de desembre i l'1 de gener s'autoritzarà la mobilitat per tot Catalunya

De quantes persones hauran de ser les trobades?

De cara a Nadal, es fixen un màxim de deu persones per a les trobades. Cada grup haurà de definir la seva "bombolla de Nadal" per a totes les festes. Com a màxim es podran trobar dues bombolles de convivència diferents.

Quan tornen les classes presencials?

Si les dades evolucionen bé, a partir del 18 de gener.

Què passa si anem al cine o al teatre i s'acaba després de les 22 h?

Per a les activitats culturals que acabin a les 22 h "o una mica més tard", l'entrada serà el justificant de la mobilitat fora del toc de queda i permetrà el desplaçament al domicili.