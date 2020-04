Què és i per què serveix exactament el test d’anticossos?

A partir d'aquest divendres al vespre, tot ciutadà andorrà, resident o fronterer que vulgui fer-se el test d'anticossos podrà demanar cita a la plataforma digital que ha facilitat el Govern https://coronavirus.govern.ad/. Aquesta prova permetrà veure el grau d'immunització que la població andorrana té a la pandèmia ja que tan sols analitza els anticossos de les persones, és a dir, les molècules que genera el sistema immunitari de cadascú quan l'organisme està exposat al virus.

A diferència de les PCR i els tests ràpids, que són proves que serveixen per veure si una persona té el virus o no i que es fan agafant mostres de les mucoses de la boca o del nas, el test d'anticossos es fan a través d'una anàlisi de sang que consisteix en una punxada al dit, com una mostra de la diabetis, i només indica si una persona ha passat o no la malaltia pels anticossos que té. Igual que els tests ràpids, la prova d'anticossos ofereix resultats immediats al cap d'uns 10 o 15 minuts aproximadament.

Segons indica la cadena britànica BBC, una persona no genera immunoglobulines M o IgM, els primers anticossos que es poden detectar, fins al cap de set dies d'estar contagiada. Al cap de més temps, a partir del desè dia o més, també es poden començar a detectar altres tipus d'anticossos com la immunoglobulina G o IgG. Per tant, amb aquest tipus de proves hi pot haver persones que donin positiu d'anticossos però que encara estiguin infectades pel virus.

Tal com ha anunciat en repetides ocasions el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, Andorra ha realitzat una compra de 150.000 d'aquests tests a Corea del Sud que permetrien poder fer la prova fins a dues vegades a tota la població. En aquest sentit, Benazet va indicar que aquestes proves permetrien veure fer un estudi de l'evolució de la pandèmia al país, saber quantes persones han quedat immunes al virus, encara que no hagin tingut símptomes i poder planificar una millor lluita contra aquesta crisi sanitària. Tot això permetria poder estudiar l'obertura d'algunes activitats o alguns sectors del país.