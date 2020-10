Queixes per l’acumulació de burilles de tabac al carrer

Les xarxes socials recullen les queixes d’usuaris de la via pública que han notat un increment de les burilles de tabac des que ha entrat en vigor la prohibició de fumar en grup, sobretot a les terrasses de restaurants. Argumenten que abans, quan es podia fumar a les taules de les terrasses o a l’entrada de l’establiment, tant en un lloc com als altres hi havia cendrers, però ara, amb l’obligació de separar-se per fumar de manera individual i de mantenir la distància de seguretat, molts llencen el cigarret al terra un cop han acabat de fumar.



Quan les terrasses estaven obertes, encara que es imitessin les taules a dues persones, passava el mateix, segons expliquen els testimonis: un fumador s’havia de separar uns metres per encendre’s la cigarreta, i quan acabava tornava a la taula sense la burilla. I això fa que, segons expliquen, des que s’obliga a fumar apartat de les entrades dels llocs de treball i dels cendrers habilitats a les entrades dels establiments, s’acumulin burilles al carrer, en racons que abans eren nets.



Segons un informe de la Societat Espanyola de Neurologia i Cirurgia Toràcica, el 75% de les burilles del món acaben a terra. Moltes acaben empeses al clavegueram, són arrossegades als rius i acaben arribant als mars i oceans. Les cigarretes són la forma més comuna de material de rebuig que es troba al fons marí. Segons l’ONG SEO / BirdLife, les burilles contenen substàncies com cadmi, arsènic, quitrà o toluè que, en entrar en contacte amb l'aigua, ocasionen efectes devastadors en la naturalesa i enverinen mol·luscs, peixos, rèptils i aus. De fet, l’entitat afirma que cada burilla pot contaminar entre 8 i 10 litres d'aigua del mar i fins a 50 litres si es tracta d'aigua dolça.