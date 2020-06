Queixes per obrir més enllà de la una de la matinada

Diversos veïns de zones on s’hi ubiquen terrasses de bar han contactat amb l’ARA Andorra per expressar el seu malestar davant l’incompliment per part d’alguns establiments de tancar a la una de la matinada. Des que el Govern va autoritzar la reobertura de bars i restaurants, l'1 de juny, tècnics del ministeri de Salut han dut a terme nombroses inspeccions en bars i restaurants, centrades bàsicament en el compliment de les mesures d’higiene i desinfecció. El que no s’ha vigilat tant, segurament perquè a aquella hora els tècnics de Govern no treballen, és el respecte de l’horari màxim d’obertura, fixat a la una de la matinada.

La tasca dels tècnics ha servit sobretot per informar els propietaris dels locals, ajudar-los a interpretar les mesures sanitàries i la seva implementació, i corregir possibles disfuncions. “En general la majoria d’establiments estan fent bé la seva feina i s’estan aplicant correctament les mesures sanitàries”, han destacat fonts del ministeri de Salut.

La mesura que ha causat més controvèrsia, però, és l’obligatorietat de tancar a la una de la matinada. La policia ha estat requerida en diverses ocasions per supervisar que els tancaments es facin com a molt tard a aquella hora. No obstant, alguns locals han estirat més del compte l’horari d’obertura, saltant-se la prohibició, causant molèsties a veïns i arriscant-se a ser sancionats.

Des de la Unió Hotelera han explicat que valoren positivament el tancament a la una de la matinada, ja que entre la tipologia d’establiments adherits hi ha majoritàriament restaurants que a aquella hora han acabat el servei. Els qui no estan tan d’acord amb aquest límit horari són, en general, empresaris de locals de nit com bars de copes, pubs, discoteques, sales de ball o bars musicals.