Una avaria aleatòria deixa sense 4G i telefonia a fixos i mòbils

Una avaria aleatòria d'Andorra Telecom ha provocat que aquest dimarts diversos usuaris hagin patit afectacions en telefonia mòbil i fixa així com problemes amb el 4G. Alguns usuaris han denunciat que les dades dels seus telèfons han deixat de funcionar des de les 17 hores. La companyia telefònica ha confirmat la incidència i, de moment, “desconeix encara els motius pels quals ha fallat el subministrament de dades”, així com la cobertura dels dispositius. Des d’Andorra Telecom s’ha afirmat que s’està treballant per trobar l’origen de la falla i han detallat que “si els usuaris canvien de 4G a 3G el servei està garantit”. La voluntat de la parapública és trobar l'origen de les afectacions com més aviat millor.