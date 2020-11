L'R0 i el nombre de contagis s'estanquen

En les darreres 24 hores, les persones diagnosticades de coronavirus ha augmentat en 48, una xifra que si es té en compte la mitjana dels darrers tres dies és de 57,6 casos i de 56,4 si es comptabilitzen les dels darrers cinc dies. Així, els casos totals detectats al país des de l’inici de la pandèmia és de 6.304 (5.446 dels quals són de la segona onada). 823 són casos actius, 19 dels quals romanen ingressats a l'hospital: 10 a planta i nou a l'UCI. Cal destacar, en aquest sentit, que les persones a planta són tres menys que diumenge. El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha manifestat que no s’han hagut de lamentar noves morts, per la qual cosa la xifra es manté estable en 76.



Seguint amb l'actualització sanitària, la xifra de centres educatius afectats per la pandèmia continua sent notable. Actualment hi ha 31 aules sota vigilància activa, de les quals onze estan tancades totalment i 20 de manera parcial. A banda d'aquestes, hi ha 21 aules amb vigilància passiva. Martínez Benazet també ha actualitzat l'estat del brot que la setmana passada es va produir al centre penitenciari. En aquest sentit, continuen havent-hi una dotzena de treballadors positius (deu agents penitenciaris, un treballador de manteniment i un administratiu) i cinc interns. En aquests moments, la taxa de reproducció de la malaltia se situa en 0,9 i, segons Benazet, "podem dir que la malaltia la tenim continguda, però estem en una situació encara molt fràgil". Una altra de les dades ofertes pel ministre és que al voltant d'unes 400 persones es van sotmetre a una prova TMA gràcies a la ubicació de l''stop lab' mòbil al Pas de la Casa. En aquest moment està situat a Sant Julià de Lòria i "més de 200 persones ja s'han fet el test".



Amb relació a les vacunes, el titular de Salut ha celebrat l'efectivitat de la vacuna d'Oxford, que amb un 70%, "és la que estava en una fase més avançada d'estudi". Si tot avança a bon ritme, el Govern espera tenir les primeres dosis d'aquesta i altres vacunes al llarg del primer trimestre del 2021 i, fins i tot, s'espera disposar d'alguna d'elles durant el pròxim mes de gener. Amb aquesta primera remesa, l'executiu preveu cobrir entre un 15 i un 20% de la població. Així, amb les que puguin arribar posteriorment, la voluntat és que durant el període primavera-estiu ja s'hagin vacunat entre el 30 i el 40% dels ciutadans, que permetran afrontar el període de tardor-hivern del 2021 "amb una gran part de la població immunitzada".



Preguntat sobre l'anul·lació per part de la Batllia del nomenament de la cap de Finances del SAAS, el titular de Salut ha explicat que el procés de selecció ha finalitzat sense que cap persona hagi ocupat aquesta vacant, per la qual cosa serà un dels assumptes a tractar en la pròxima reunió del consell directiu del SAAS i segurament "es tornarà a treure l'edicte", ha afegit el ministre.