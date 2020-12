L'R0 a 1,15, el virus s'expandeix al país

Andorra acomiada l'any amb un empitjorament de les dades referents a la taxa de transmissió (R0) del Sars-Cov-2 i a la conseqüent -o relacionada- mitjana d'infeccions detectades per dia. Si durant les darreres setmanes l'R0 es mantenia per sota d'1, és a dir, menys transmissió i per tant, menys contagis, segons les dades aportades aquest dimecres pel Govern, aquesta taxa -que es fa amb una mitjana dels darrers set dies- se situa en 1,15, la qual cosa vol dir que cada centenar de portadors del virus n'infecten 115 més, o sigui, un virus que s'expandeix. Segurament, aquest increment de l'R0 té incidència directa amb el nombre diari de contagis detectats, que si en les darreres setmanes s'havia aconseguit situar sobre la trentena, aquesta darrera setmana s'ha situat per sobre de la cinquantena. Concretament, entre aquest dimarts i dimecres s'han registrat 64 contagis nous. I tot plegat, la vigília de la nit de Cap d'Any, quan és previst que es multipliquin els actes socials.



Durant la roda de premsa posterior al consell de ministres, el ministre portaveu, Eric Jover, ha explicat que aquests darrers dies s'ha produït un repunt de la incidència del coronavirus al Principat a causa de la major socialització que comporten les festes de Nadal i perquè han augmentat les proves diagnòstiques.

Així, la dada negativa és que la taxa de reproducció (RO) ha arribat a 1,15, mentre l'objectiu del ministeri de Salut és que estigui per sota d'1. A més, en les últimes vint-i-quatre hores s'han detectat 64 positius nous de coronavirus i 40 actius més que aquest dimarts (en total, 515). Els recuperats, per la seva banda, han augmentat en 24 persones. A l'hospital hi ha 18 persones ingressades, dues més que aquest dimarts, 15 a planta i 3 a l'UCI (una ventilada).

Eric Jover ha explicat que, de moment, s'han subministrat un total de 61.028 tests d'antígens a través dels set comuns. Gràcies a aquest sistema, s'han pogut detectar 54 persones asimptomàtiques. Per això el Govern ha decidit aquest dimecres durant el consell ministres la compra de 100.000 unitats més per valor de 435.000 euros.