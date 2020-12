L'R0, a 0,99

Les autoritats sanitàries han reportat aquest dimecres, en relació a dimarts, 32 pacients més infectats amb els SARS-CoV-2. En la línia de l'inici de la setmana, quan el dia anterior es van reportar 34 positius nous. Una xifra que no preocupa al Govern, perquè la pressió sanitària continua sent baixa, tot i un “lleuger” repunt –ha adjectivat el ministre Benazet– amb 23 ingressos a planta de l'hospital, dos a la Unitat de Cures Intensives, un dels quals requerit de ventilació mecànica. Només un indicatiu preocupa, a dia d'avui, amb la vista posada a les festes de Nadal, la velocitat de contagi del virus, l'R0, que se situa aquest dimecres a 0,99. Al límit de superar l'1, que significaria que els contagis estarien en via d'expansió perquè cada infectat contagiaria més d'una persona.



“Interessa molt arribar als actes socials d'aquest Nadal amb major control i amb el mínim nombre de pacients”, ha explicat Martínez Benazet, per la qual cosa espera que no hi hagi un repunt de positius diaris que afectaria directament la velocitat de contagi.



Pel que fa a les aules afectades, són 23 (les mateixes que dimecres) onze de les quals amb vigilància activa total i dotze, parcial.



El ministre ha manifestat que s’està en un període de transició del nivell 3 al 2 i, de fet, alguns dels indicadors per fer el pas d’un a l’altre ja estan al dos: els pacients a l’UCI i els nous casos en majors de 50 anys. Pel que fa a la resta: mitjana de casos, TMA/PCR positives i pacients a planta de l’hospital, estan en el tres. Martínez Benazet ha reiterat que “interessa" arribar a les festes de Nadal amb la menor xifra de pacients actius.