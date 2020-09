El Ral·li d'Andorra, limitat a una vuitantena d'equips

Malgrat les mesures excepcionals decretades aquest dilluns pel Govern, Andorra la Vella acollirà aquest cap de setmana la 49a edició del Ral·li d'Andorra, tot i que ho farà amb una participació limitada a una vuitantena d'equips. Així ho ha explicat aquest dimarts el secretari general de l'Automòbil Club d'Andorra (ACA), Toti Sasplugas, qui s'ha excusat per no poder oferir més places tot i que "tenim moltes demandes". Així, el fet que es tracti d'una competició que se celebra a l'aire lliure i que compta amb intervals de temps espaiats entre cada participant, suposa "un avantatge", tenint en compte l'evolució de la pandèmia. "És una de les poques proves que s'estan organitzant arreu i competicions com aquesta permeten una organització amb tota mena de garanties i seguretat", ha indicat Sasplugas, afegint que l'ACA i el comú de la capital han renovat el contracte de col·laboració per aquesta edició i també per a la vinent.

Des de l'ACA es creu que les proves no provocaran aglomeracions de persones, ja que a la zona del parc de vehicles, que s'ubicarà a l'aparcament de Prada Casadet, no es permetrà l'entrada de públic. A més, a cada vehicle només hi anirà el conductor i el copilot, que interactuaran amb un nombre reduït de membres de l'organització per iniciar la cursa. A l'entrega de premis només es permetrà la presència dels tres equips guanyadors i no s'acreditarà premsa estrangera, precisament per respectar les normes de distanciament social. Sasplugas ha manifestat que, conscient que a Espanya i França s'han anul·lat moltes proves d'aquesta índole, el 49è Ral·li d'Andorra suposarà una oportunitat per a molts conductors.

El conseller de Cultura i de Promoció Turística del comú d'Andorra la Vella, Miquel Canturri, ha manifestat que, ara per ara, "és important fer veure a l'exterior que el país es mou i que continua organitzant esdeveniments". La corporació està involucrada amb l'esdeveniment des del 2016 i Canturri ha reconegut que "ens fa molta il·lusió poder estar pel 50è aniversari". Per a la capital, la celebració del Ral·li d'Andorra suposa que hi hagi "moviment de gent, compres i pernoctacions" i, per tant, esdevé un reclam per als turistes. A més, el cònsol ha explicat que s'inaugurarà una exposició d'entre sis i vuit vehicles clàssics a l'avinguda Riberaygua "perquè els visitants es trobin més involucrats amb el ral·li".

El recorregut compta amb una distància de 326 quilòmetres, dels quals 114 són de regularitat controlada en carretera tancada distribuïts en deu trams. El tret de sortida tindrà lloc aquest dissabte, a partir de les 16.30 hores, al pont de la Rotonda d'Andorra la Vella. Durant la primera jornada els conductors gaudiran de quatre trams diürns i dos de nocturns i, pel que fa al diumenge, es faran quatre trams diürns, tots ells amb sortida i arribada a l'aparcament de Prada Casadet, indret on també es farà l'entrega de premis final.

Un dels elements que s'ha introduït per als corredors en aquesta edició és el sistema Blunik RX Experience, un aparell intuïtiu que s'encarrega de mesurar i cronometrar proves de regularitat. "Per a nosaltres és un pas espectacular perquè facilita la regularitat a tots els equips i fins ara havia estat molt complex", ha finalitzat Sasplugas.