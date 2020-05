“Hi ha màquines d’ozó que no et certifiquen al 100% l’eliminació del coronavirus”

Fa més vint anys que treballen al país, però ha estat ara, quan la població ha pres consciència de la importància d’una neteja higiènica a les llars i les botigues, que l’empresa Avança ha sonat més que mai. Ja feien servir l’ozó per desinfectar regularment l’hospital Nostra Senyora de Meritxell i han ampliat el seu servei a totes aquelles botigues i oficines que volen reobrir el pròxim 1 de juny amb totes les garanties sanitàries. En parlem amb Ramon Marrugat, un dels supervisors d’Avança.

D’aquí dues setmanes, l’activitat comercial i empresarial haurà recuperat gairebé la normalitat. Imagino que el seu telèfon no deu parar de sonar aquests dies...

Ara que comença tot a obrir, sí que hem notat molt més volum de feina, perquè tothom ens demana desinfeccions de locals o més hores de neteja manual de telèfons, teclats... però també és cert que al ser una empresa familiar que fa anys que funciona al país, tenim una clientela fixa, així que no és que hàgim passat de tenir pocs clients a estar saturats.

La neteja amb ozó s’ha convertit en un servei estrella?

Nosaltres ja fa molts anys que treballem amb l’ozó, perquè és un tipus de desinfecció que es fa servir en hospitals i centres sociosanitaris. De fet, des de fa tres anys que tenim a Nostra Senyora de Meritxell i el Cedre com a clients fixes.

Però l’ozó no és una capa que hi ha a l’atmosfera amb un forat per culpa de la contaminació?

A l’atmosfera, l’ozó és un gas imprescindible per filtrar els rajos ultraviolats més nocius que ens arriben del sol, però en l’àmbit de la higiene, també és un gas que destrueix bacteris, virus, fongs, males olors i àcars. La màquina que fem servir, sense necessitat de cap producte ni aigua, el que fa és convertir l’oxigen (O2) en ozó (O3), i provoca una sobreoxidació dels gèrmens que accelera el seu procés de descomposició.

Diuen que l’ozó desinfecta 600 vegades més que el lleixiu.

L’ozó és un potent desinfectant natural. Però també és molt important la màquina que es faci servir. Nosaltres tenim màquines industrials que ens permeten donar als clients totes les garanties higièniques.

És a dir, que no tothom es pot comprar una màquina d’ozó i netejar pel seu compte?

Les màquines que es poden aconseguir per internet, que venen de la Xina, solen ser petites i no et certifiquen al 100% l’eliminació del coronavirus. A més, per estar segur de la neteja i que no es pugui contaminar cap persona, nosaltres fem tres processos escalats. Primer, fem una neteja manual amb un producte clorat; després passem una màquina amb aigua ionitzada que funciona com si expulsés vapor, i acabem amb la màquina d’ozó. Fa poc vam estar a Caldea fent la neteja de les seves instal·lacions i així va ser el procés.

Aigua ionitzada?

És un altra desinfectant que també actua amb un procés d’oxidació per eliminar virus i bacteris. La diferència amb l’ozó és que l’aigua ionitzada dura més que l’ozó, que només sobreviu unes tres hores en un envàs tancat.

I tot això és molt car?

No podria fixar un preu perquè depèn de molts factors i de la regularitat amb la que vulguis fer aquest procés. La màquina, de mitjana, calcula que per netejar uns 100 metres quadrats necessita entre 6 i 8 hores de feina. A més, hi ha locals que volen que treballis de nit perquè així no han de tancar durant el matí. Tenim el cas d’un client que va fer la desinfecció de la seva empresa, al cap d’uns dies es va produir un positiu entre els seus empleats i vam haver de tornar a desinfectar.