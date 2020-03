El raonador del ciutadà denuncia abusos de les immobiliàries envers els temporers

El raonador del ciutadà, a través d'un comunicat, explica que alguns dels treballadors temporers que s’han vist obligats a marxar del país "abans del previst, s'enfronten ara a l’amenaça, per part de diverses immobiliàries/propietaris, del no retorn dels dipòsits dels lloguers si no abonen prèviament la totalitat dels mesos pactats en el contracte d’arrendament"; en d'altres casos se'ls posa com a excusa el confinament perquè no hi hagi una trobada amb els arrendataris per retornar-los els dipòsits.

Des de la institució es lamenta "profundament aquesta mena de comportaments que només busquen el lucre en un moment complicat per a tothom" i recorden que el Govern apel·la constantment a la "coresponsabilitat".

I afegeixen que tots aquests casos s’estan compilant – amb les dades i la documentació pertinent- per tal que el Govern "en pugui fer un seguiment i no els deixi desemparats".



Els propers dies, a més, el raonador contactarà directament amb immobiliàries/propietaris denunciats per tal de conèixer les circumstàncies de cada cas.



Des de la institució recorden que estan oberts per rebre les demandes i neguits de la ciutadania.