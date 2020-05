Rastrejar el virus de la Covid-19 a través de les aigües residuals

Ara que el nombre de contagis per Covid-19 manté una tendència a la baixa, els científics fan èmfasi en la importància de detectar possibles nous brots. Segons apunta l’enginyer andorrà Jordi Deu, una de les possibilitats seria la utilització de tècniques basades en la detecció de biomarcadors del SARS-CoV-2 en aigües fecals. Aquest sistema, “permetria anticipar molt i rastrejar a contracorrent; es remuntaria des de les depuradores aigües amunt per la xarxa de col·lectors i arribar a escala de nucli poblacional”.

Aquest tipus de control tindria un cost molt baix, per sota de l’euro en cada determinació, i es podria fer, “a base de tires reactives que canvien de color si detecten el virus”. En les primeres fases de la infecció (als tres dies, és a dir, abans de l'aparició dels primers símptomes), permetria limitar considerablement la propagació de la malaltia. “Seria de molta ajuda en la contenció de la malaltia si aquest sistema d'alerta pogués estar disponible en un futur proper”, ha assegurat Deu.

Andorra, país ‘Covid-free’ a mitjans de juny

L’informe, fet per la Fundació Marcel Chevalier, continua obtenint el 19 de juny com la data aproximada perquè Andorra es pugui considerar lliure de la malaltia (que no erradicada), amb el darrer cas actiu recuperat. La data pot variar, tanmateix, segons errors del model i l’adopció de noves polítiques sanitàrio-econòmiques.