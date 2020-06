Recapte d'aliments per als afectats per la crisi del coronavirus

Sempre sensible amb els més vulnerables, la Creu Roja Andorrana ha engegat una campanya de recollida d’aliments que no necessiten nevera i estris de neteja per a les persones que estan patint dificultats arrel de l’emergència sanitària. Durant tot el cap de setmana, l’ONG tindrà voluntaris repartits entre les set parròquies i el Pas de la Casa. Un total de 18 grans superfícies alimentàries on es recolliran “aliments en sec, com llegums, farina, sucre, pasta, galetes, fruits secs... però també fruites i verdures que no siguin gaire delicades, com melons, síndries i pomes, alimentació per a nadons, i productes de la neteja per a la llar i d’ús personal”, que segons les voluntàries que aquest matí eren a l’entrada del supermercat dels Pyrénées, “sovint queden més oblidats, però són igual de necessaris”.

Malgrat que aquest cap de setmana s’espera que la població andorrana disminueixi al país per l’èxode que molts han iniciat cap a les costes catalanes o per celebrar fora del Principat la revetlla de Sant Joan, la Creu Roja Andorrana espera aconseguir un bon recapte. Segons els voluntaris que s’han sumat a la iniciativa, “tenim dos carros de la compra per anar acumulant els productes i un cop els tenim plens, avisem a un equip que s’emporta tot el que ens han donat”. L’ONG estarà pendent de la campanya de recollida de 10.00 a 20.00 hores.

Tot el material recaptat es donarà als comuns perquè facin la tasca de repartiment entre les famílies més necessitades.