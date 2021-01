Recollida de signatures en línia per evitar la privatització de les muntanyes

Nova campanya a change.org dirigida al Govern. En aquest cas, per protestar contra la privatització de les muntanyes. Marco Mijares, l'andorrà impulsor de la iniciativa i "muntanyer de tota la vida", tal com es defineix, ha iniciat una recollida de signatures en línia amb la finalitat de salvaguardar l'entorn natural del Principat, ja que, com diu, "el que està passant a les nostres muntanyes és una progressiva privatització de bona part del nostre territori".

Mijares lamenta que "grans zones" del país pertanyen als dominis esquiables de Vallnord, Grandvalira i Naturlandia, unes estacions que, endemés, "estan en procés d'expansió, cada dia són més grans i abasten territoris que abans eren naturalesa". A més, recorda que aquests territoris "representen un percentatge enorme dins de la geografia andorrana", fet que els atorga la capacitat "de prohibir l'accés" o "fer pagar només trepitjar el terreny".

Amb tot, l'impulsor de la demanda apel·la a "aquells temps on disposàvem de total llibertat per anar on volguéssim a l'hora que volguéssim" i, ara, "tot això ho hem perdut i ara som sancionables, controlables i denunciables si no complim les normes que ells imposen".

L'escrit finalitza demanant la signatura a totes aquelles persones que desitgin retornar a un accés lliure a la muntanya, sense pagaments i sense restriccions, "com sempre ho hem fet". Fins al moment, la iniciativa ha recollit prop de 700 signatures i, per tant, només en falten 300 per arribar el límit fixat.