Recomanacions per conviure amb una persona amb coronavirus

No sortir de casa, utilitzar una habitació separada o mantenir una distància de com a mínim un metre i mig són algunes de les recomanacions d' aïllament domiciliari per a les persones amb coronavirus. A través de les xarxes socials, el Servei Andorrà d'Atenció Sanitària (SAAS) ha publicat una sèrie de mesures i recomanacions per tal de millorar la convivència amb persones amb coronavirus. Unes d'aquestes mesures és que s'ha de netejar l'habitació del contagiat amb lleixiu o que s'han de rentar els coberts a alta temperatura, preferiblement amb el rentavaixella.

A banda de les recomanacions pels contagiats, també n'ha facilitat un llistat per la resta dels membres del domicili, com per exemple utilitzar guants i mascareta, rentar-se les mans o desinfectar amb freqüència tot allò que el malalt hagi pogut tocar en zones comunes. A més, també recomana que sigui una única persona la qui proporcioni atenció al pacient.

Per tal de tenir cura de la salut d'un mateix, el SAAS també explica que s'ha de beure aigua amb abundància, fer exercici i mantenir el contacte amb amics i familiars per internet o per telèfon per mantenir un bon nivell de benestar.

Recomanacions per a persones amb discapacitat

En la mateixa línia, el Govern també ha establert diverses recomanacions per a persones amb discapacitat entre les quals demana utilitzar guants d'un sol ús en cas d'utilitzar productes de suport per la mobilitat i també netejar aquests productes abans de sortir de casa. A més, recomana utilitzar roba de màniga llarga per garantir la sensibilitat en el cas de persones amb discapacitat visual. Aquestes mesures se sumen a les bàsiques recomanades per tothom com les de mantenir una distància mínima, rentar-se les mans o sortir únicament per fer gestions de primera necessitat.