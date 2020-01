Rècord d'entrada de vehicles al país durant el Nadal amb més de 238.000

Les festes de Nadal han tornat a deixar una imatge de llargues cues a Andorra, tant de sortida com d'entrada al país al llarg dels dies que ha durat la festivitat. En total han accedit a Andorra fins a 238.574 vehicles, el que representa la xifra més alta de circulació a la xarxa viària andorrana dels darrers 15 anys. Així doncs, aquest registre ha suposat l'entrada de 25.000 vehicles més que l'any passat per aquestes dates.

El dia amb més afluència va estar aquest divendres, 3 de gener, amb l'entrada de 14.000 vehicles per la frontera hispanoandorrana amb motiu de l'arribada dels Reis Mags. Pel que fa a les fronteres, més de 150.000 vehicles han entrat per la del riu Runer, mentre que més de 88.000 ho han fet per la frontera francesa.

Pel que fa a la sortida dels turismes ha estat més tranquila, ja que s'ha fet de forma esglaonada entre el cap de setmana i aquest dilluns, moment en què s'han donat per finalitzat el Nadal.