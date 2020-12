Recordant el Nadal d'anys enrere

Cal Pal ha volgut recordar com eren el Nadal d’anys enrere i per aquest motiu ha recopilat els relats d’aquestes festes de la mà d’ Isidre Baró, Lurdes Riba i Simó Duró, a través d’unes càpsules que es poden trobar a la web de l’espai de reflexió i debat. Duró, Baró i Ribas relaten una celebració diferent a l’actual en què les dates més assenyalades eren el dia de Nadal i el de Reis.

La missa del gall és un dels actes que tots tres protagonistes recorden. “Participava tota la gent i sortint era tradició el vi bullit”, recorda Baró, mentre que Riba explica que era “tot un esdeveniment” ja que els grans deixaven anar els nens que a la sortida feien una batalla de boles de neu. En arribar a casa, continua Riba, menjaven xocolata desfeta i coca. Duró recorda que era “tot un cerimonial” i que la missa era d’una "gran solemnitat” i també rememora que a casa seva en lloc de coca i xocolata es bevia brou i es menjaven ostres i turrons, per influència del pare, originari de França.

Tant Riba com Duró recorden que el dia de Nadal es feia “un bon dinar” i que es feien servir “les millors estovalles” tal com explica Riba, afegint que a casa seva es menjava sopa de galets amb mandonguilles, carn d’olla, un pollastre o un capó que s’havia guardat durant tot l’any, i que es farcia de prunes, panses i castanyes i de postres, coca i turrons d’Agramunt. També exposa que “les mandarines eren una fruita exquisida” que sovint era a les taules per aquestes dates. Duró afegeix com ja a partir dels anys 40 es van començar a menjar els primers canelons.

I els Reis? Baró incideix en què “el pare Noel no existia” i que “la canalla estava pendent que arribessin els Reis”. Tots trets emfasitzen que llavors era molt estrany que els infants rebessin joguines i que era habitual que portessin “coses útils", com diu Duró: “Samarretes, mitjons, bufandes..” mentre que Riba recorda que a casa seva duien, sobretot, material escolar. Al seu torn, Baró no deixa de banda que al jovent li feia gràcia que els Reis d’Orient els portessin una bicicleta per estalviar-se les caminades des d’Ordino fins a altres punts del país.