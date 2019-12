Recta final del Poblet de Nadal amb l'espectacle itinerant 'Enchanted garden'

El Poblet de Nadal encara la recta final amb un darrer espectacle de carrer que recorrerà l'avinguda Meritxell aquest dissabte a partir de les 18.30 hores, amb l'animació ' Enchanted garden', de la companyia alemanya Stelzen Art, amb el qual un seguit de personatges naturals de grans dimensions duran música i llum a la zona comercial.

El programa del poblet, que va començar el passat 29 de novembre, també inclou un darrer cap de setmana del Mercat de Nadal i de la 4a Mostra de Nadales, ambdues propostes a la plaça del Poble. El Mercat obre entre les 11 i les 21 hores aquest divendres i dissabte, i diumenge estarà en marxa de les 11 fins a les 19 hores. Pel que fa a la música en directe de la Mostra de Nadales, hi ha programats quatre espectacles amb grups del país: divendres a les 18 hores actuarà Jamp i a les 19 hores El Tren de la Musa; dissabte ho faran The Soundsets a les 18 hores i diumenge a la mateixa hora serà el torn dels Think Twice.

També a la plaça del Poble tornen els Tastos al Mercat. En aquesta ocasió, l'activitat es farà únicament el dissabte al migdia entre les 13 i les 15 hores amb la proposta gastronòmica del xef Christian Zanchetta, qui oferirà un assortiment de foie-gras de muntanya amb productes d'Andorra i tast de vins Atrium Chardonnay i Waltraud by Miguel Torres i cava Brut Nature Organic by Vendrell Olivella. Aquest diumenge també serà el darrer dia a la plaça de Poble que hi hagi jocs tradicionals del món per a infants. Entre les 12 i les 14 hores els més menuts podran jugar amb tot un reguitzell de propostes lúdiques: des d'instruments de fusta i jocs col·lectius com la corda o les anelles fins joguines per aguditzar l'enginy, els tradicionals teatres amb titelles de roba i les cuinetes de fusta.

L'Oficina de Correus Màgica, el Parc de Nadal i el túnel de llum continuen

A partir del 30 de desembre i fins al 5 de gener continuen en marxa una part de les activitats fixes del poblet. Així doncs, cada dia a les 18, 19 i 20 hores, i els caps de setmana també a les 21 hores, es pot veure l'espectacle audiovisual ' Un Nadal de llum i so' al túnel situat a la plaça de la Rotonda i també es mantenen les activitats adreçades específicament al públic infantil. A la plaça Guillemó, l' Oficina de Correus Màgica, on els infants poden dipositar les cartes als Reis, es manté en funcionament fins al de gener entre les 17.30 i les 20 hores. De la mateixa manera, els menuts també tenen l'oportunitat de lliscar fins al dia 5 sobre la pista de gel sintètic i sobre un trineu al tobogan de grans dimensions al Parc de Nadal.