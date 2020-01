De Redbull a Brotxeta

La desarticulació d'un narcopís al centre de la capital per part del Cos de Policia sota la direcció de la secció d'instrucció especialitzada, coneguda com a operació Redbull, ha estat rebatejada amb el nom d'operació Brotxeta. Així ho ha fet saber la policia mitjançant un comunicat a través de la seva pàgina web.



Un cop passats a disposició judicial els cinc detinguts en el marc del que ara és l'operació Brotxeta i després de les corresponents declaracions per part dels imputats, la batlle instructora ha ordenat finalment el processament i la presó provisional sense fiança per, entre d'altres, presumptes delictes majors de cessió de droga tòxica a menors d'edat, de proporció il·lícita de droga a persona major d'edat, de cessió de droga tòxica en centre d'esbarjo i els delictes menors de consum de droga tòxica.

Els fets van començar el dijous 16 de gener amb la detenció de dues persones residents de 22 i 23 anys per facilitar el consum d'estupefaents, sobretot a menors d'edat. Als acusats se'ls va imputar els presumptes delictes d'inducció a menors d'edat a l'abandonament de la llar familiar, subministrament il·lícit de droga, i cessió i consum d'estupefaents. Posteriorment, aquest dimarts es van efectuar tres detencions més en el marc de l'operació, en aquest cas un home de 27 anys i dos de 47 anys (tots residents) que van donar la banda per desarticulada.