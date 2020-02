La Fundació ONCA, emparada pel Govern i la Fundació Crèdit Andorrà, ha donat aquest dissabte el tret de sortida als tallers formatius de la 27a temporada a la sala Prat del Roure d'Escaldes-Engordany. L'estrena ha anat a càrrec de la companyia Cia Com Sona, conformada per Elena Pereta i Oriol Aguilar, amb el taller creatiu 'Bababà', una actuació que ha tingut com a objectiu reforçar la comunicació entre pares i fills a través de la música. Segons Pereta, la finalitat del taller "no és tant l'experiència musical", sinó "allò que la música pot fer en l'àmbit afectiu entre un adult i un infant a càrrec seu".

Per tal de reforçar aquest vincle comunicatiu paternofilial ha estat essencial la interacció entre pares i fills, ja que els membres de la companyia només han actuat com a "dinamitzadors" de l'activitat. Cançons de falda, moixaines i jocs engegats gràcies a la manipulació de material sonor i visual com ous, culleres de fusta, mocadors, teles i plàstics han contribuït a la creació d'efectes visuals que encara han afavorit més al clima distès que la Cia Com Sona cerca en els seus tallers creatius.

El taller s'ha vertebrat en dos grups d'edat. El primer d'ells s'ha obert a nadons dels 0 als 18 mesos i s'han efectuat dos passis, un a les 11 hores i el segon a les 16 hores. D'altra banda, els tallers per aquells infants que van des dels 18 mesos fins als 26 s'han celebrat a les 12, les 17 i les 18 hores.

L'activitat s'ha allargat tres quarts d'hora i ha comptat amb un nombrós públic. Malgrat que Pereta ha reconegut que a l'inici de tallers com aquest els adults es mantenen a l'expectativa i tenen "vergonya", "al final del taller tothom està molt còmode i la gent se sent trista quan acaba". I és que, amb projectes com aquest, "la relació entre tots nosaltres acaba sent molt bonica", ha finalitzat.