Registrades més de 1.300 baixes laborals per aïllament o detecció de la Covid-19

El consell d'administració de la Caixa Andorrana de la Seguretat Social (CASS) ha celebrat una sessió aquest dimarts que ha servit, entre altres, per a valorar la situació d'emergència sanitària provocada per la Covid-19. Entre les dades més destacades, s'han constatat 1.318 baixes laborals per aïllament o detecció de la malaltia: 529 casos positius, 247 aïllaments per a persones amb patologies de risc i 542 casos de necessitat d'aïllament per contacte. A més, el servei d'atenció presencial per aquelles persones que no poden fer les seves consultes de manera telemàtica està atenent entre 100 i 150 trucades al dia.

Entre les dades registrades les darreres setmanes, el consell d'administració també ha destacat el reforç del servei telefònic amb pics de fins a 1.000 trucades diàries; els 32.000 assegurats que poden fer els seus tràmits en línia; la resposta en menys de 24 hores dels correus rebuts amb una mitjana de 300 diaris i pics de 500; el desenvolupament de l'eina telemàtica d'accés i sol·licitud d'ajuts a empresaris i autònoms que ha permès fer 6.000 peticions (936 de reducció de quota de compte propi, 2.453 de suspensió de cotització per compte propi i 2.490 empreses que han demanat l'exempció de pagament de cotització empresarial als seus assalariats); el desenvolupament de la segona llei òmnibus; l'avançament en el pagament de les pensions a dia 24 de cada mes, i la simplificació del tràmit de Fe de Vida mitjançant videotrucades.

Així mateix, durant la sessió celebrada també s'ha aprovat la renovació del material de xarxa i el projecte d'instal·lació i configuració per fer front a l'increment de les gestions telemàtiques i la licitació d'un concurs per a la contractació d'un sistema de gestió de torns, cites prèvies i agendes compartides. Aquest segon punt fa referència a la segona fase de millora de l'atenció presencial dels usuaris a la CASS. L'eina que es vol contractar ha de permetre als usuaris demanar cites prèvies i gestionar des d'un sol punt les agendes de tots els departaments, evitant així esperes innecessàries.