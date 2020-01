Els Reis Mags arriben a Ordino sota el caliu de centenars d'infants

Centenars d'infants han rebut aquest diumenge al vespre la visita dels Reis Mags d'Orient a l'Andorra Congrés Centre d'Ordino (ACCO). Abans, però, Ses Majestats han repartit els primers regals a la gent gran de la parròquia gràcies a la visita que han fet a la Casa Pairal a les 18.45 hores. Tot seguit s'han dirigit a l'ACCO, on ja esperaven els infants, acompanyats de les seves famílies, per donar pas a la representació d''Els Pastorets', una funció en la qual els protagonistes han estat els més petits i on s'ha comptat també amb la col·laboració del Grup Artístic d'Ordino i la Coral Casamanya. Durant el seu discurs, Ses Majestats han demanat més respecte cap al medi ambient, la gent gran i als propis infants.

El cònsol major, Josep Àngel Mortés, ha recordat que aquesta és una tradició que any rere any celebra Ordino, però en aquesta ocasió ha trobat a faltar la neu, ja que "hagués estat molt maco que la cavalcada hagués sigut amb neu perquè a Ordino és tradicional i és una de les rues més maques des d'aquest punt de vita". Tot i això, Mortés ha reconegut que "la gent i els nens no perden la il·lusió" i, per tant, des de la corporació es troben satisfets.

Quant als seus desitjos per als Reis Mags i per a l'any que tot just acaba de començar, el cònsol major ha demanat "el millor per a la parròquia" per tal de seguir millorant i "mantenir aquesta qualitat de vida que tenim".

Un cop ha finalitzat la visita al Centre de congressos, Melcior, Gaspar i Baltasar s'han dirigit cap a l'església parroquial per donar pas a la tradicional adoració al nen Jesús. Ho han fet amb dues carrosses, la de la Reina de les Neus i la dels Reis. Després d'haver-se instal·lat a la plaça Major, cap a les 20 hores, han compartit amb tots els assistents tortell i xocolata per acomiadar-se de tothom des del balcó de l'antic comú sota una pluja de caramels.